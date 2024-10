Wanda Nara habló de su salud, su separación y su vínculo con L-Gante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SusanaGimenez/status/1843104972809871673&partner=&hide_thread=false "Fue todo una confusión" Wanda se refirió al difícil momento de salud que tuvo que afrontar



“Si hay alguien en mi familia que tenía que pasar por algo así, estoy contenta que me haya tocado a mí porque soy la más fuerte”, cerró la conductora, mostrando una notable entereza.

Wanda Nara y la separación de Mauro Icardi

Después habló sobre su separación de Mauro Icardi. “Estuve muchos años viviendo afuera, casi 17 años, y se me mezcló el tema de salud y los chicos que ya no son bebés. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio”, detalló Wanda, respecto de uno de los motivos que motivó la ruptura.

“Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”, aseguró.

“Por la enfermedad o un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos. Sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana”, agregó Nara.

Wanda Nara y L-Gante

Finalmente, Susana le preguntó por su actual vínculo con L-Gante, de quien fue amiga cercana y que hace unos meses lanzó la canción “Llora como un arrepentido” junto a la China Suárez. Vale recordar que Wanda tuvo un enfrentamiento público con la actriz y cantante después de un supuesto acercamiento a Icardi. “Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”, aseveró.

“Es amoroso. Yo la verdad que con él tengo muy buena onda”, dijo sobre L-Gante, pero aclaró que no están actualmente en buenos términos como resultado de la participación del artista de cumbia 420 en “Bake Off”. “Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, cerró Wanda.