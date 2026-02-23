La Capital | Zoom | Gran Hermano

Vuelve Gran Hermano con "Generación Dorada": a qué hora comienza y dónde seguirlo minuto a minuto

Habrá transmisión en vivo por Telefe, streaming 24 horas y contenidos exclusivos para seguir todo lo que pase dentro y fuera de la casa

23 de febrero 2026 · 10:38hs
La nueva edición de Gran Hermano está a punto de comenzar. Esta noche, el reality show más conocido del mundo regresa a la pantalla con “Gran Hermano Generación Dorada”, una edición especial que celebra los 25 años del formato y que llega con una propuesta marcada por cambios en el juego y un panel renovado.

Santiago del Moro, su conductor, ya adelantó algunas de las novedades para 2026. “No es Gran Hermano Famosos, ni Gran Hermano VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos”, había explicado sobre esta nueva etapa. Y remarcó: “Para mí son más ricas las historias anónimas”.

Con una casa completamente renovada y una dinámica diferente, “Gran Hermano Generación Dorada” tendrá nuevas reglas, tanto dentro como fuera del juego, además de un panel renovado en los estudios de Telefe. En ese contexto, en las últimas horas se difundió una supuesta lista de participantes que habrían sido sometidos a estudios psicofísicos y grabaciones de presentación. Sin embargo, ninguno de los nombres está confirmado oficialmente y será esta noche cuando se conozca quiénes serán finalmente los jugadores que ingresarán a la casa.

Dónde ver Gran Hermano

El reality show comienza esta noche en vivo por la pantalla de Telefe a las 22.15, después de "MasterChef Celebrity Argentina".

Cabe destacar que esta edición contará con transmisión en vivo las 24 horas. El streaming estará disponible a través de DGO, la plataforma de DIRECTV. A su vez, en Prime Video los usuarios podrán revivir las galas de eliminación y los debates, luego de su emisión original en la televisión abierta.

De qué se trata Streams Telefé

Además, esta edición llega con una fuerte apuesta del canal por una programación integral dedicada al universo de Gran Hermano. A través de Streams Telefe, se desplegará una grilla diaria que seguirá de cerca todo lo que ocurra dentro de la casa.

Después de cada gala, Santiago del Moro encabezará "La Cumbre", un espacio de mano a mano con el participante eliminado.

La programación digital comenzará por la tarde con "Todo lo Contrario" a las 17.30, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir, que reaccionaran en vivo a la casa en tiempo real. A las 19.30 comenzará "La Jugada", conducidos por Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte. En tanto, Lucila Villar y Fefe Bongiorno estarán a cargo de las reacciones en vivo a las galas desde las 22.15. El cierre de cada jornada digital será con "El After", conducido por Diego Poggi a la medianoche.

Novedades en la nueva edición de "Gran Hermano"

Una de las novedades destacadas que traerá "Gran Hermano Generación Dorada" es la llamada “placa planta”. Se trata de una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a los participantes que considere que no están jugando o están pasando desapercibidos en la casa. En el plano del voto, la forma de votar en el concesionario podría sufrir modificaciones ya avanzado el programa. La nueva edición también celebrará la vuelta del sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres jugadores.

Otra de las innovaciones en el programa será la “puerta roja”. Según del Moro, se trata de “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”. En efecto, implica un nuevo estímulo a la dinámica del reality que hará su debut en esta Generación Dorada.

Por fuera de los mecanismos y estrategias del juego, este año los participantes del programa también evidenciarán cambios en la arquitectura de la casa. Según trascendió, se inaugurarán nuevos espacios y se modificarán algunos otros. Así, la casa presentará una pileta con playa y vegetación, una pileta techada y climatizada (donde estaba el gimnasio), un caño, una plaza (donde estaba el fogón), un gimnasio nuevo y elementos inéditos en los distintos cuartos de la mansión.

Renovación del grupo de panelistas

Este año, algunos de los nombres clásicos volverán a comentar lo ocurrido en la casa, tal como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gustavo Conti, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, entre otros.

Asimismo, aparecerán figuras nuevas como la uruguaya Ana Laura Romano, Mariana Brey, Tato Algorta, Eugenia Ruíz. La idea es que se forme un equipo en el que alternen panelistas fijos y otros rotativos.

