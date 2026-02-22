La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

La máxima sería de 30º y la mínima de 20º, aunque estaría en descenso durante la semana y llegaría al viernes a un piso de 13º

22 de febrero 2026 · 23:14hs
El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes posibles tormentas y chaparrones, y emitió un alerta amarillo para la tarde por posibles tormentas fuertes. La temperatura máxima rondaría los 30º y la mínima no bajaría de 20º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del este cambiando a moderados del norte, algunas probabilidades de tormentas aisladas y un registro de 20º. Para la mañana se anuncia entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de tormentas, con las marcas llegando a 24º. A la tarde habría una máxima de 30º y hay activo un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Para la noche hay bajas chances de chaparrones, con los termómetros bajando a 24º.

El martes habría una máxima de 32º y una mínima de 19º, con cielo parcialmente nublado, y algunas probabilidades de chaparrones por la tarde y de tormentas en la noche.

Para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 30º y 16º.

El jueves habría una máxima de 27º y la mínima también seguiría en descenso, para llegar a 15º. El cielo estaría entre parcialmente y mayormente nublado.

El viernes la máxima subiría a 30º y la mínima bajaría hasta los 13º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con la máxima manteniéndose en 30º y la mínima subiendo hasta los 18º.

