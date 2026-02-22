La Capital | El Mundo | violencia

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, instauró el "Código Rojo" tras el crimen del capo narco El Mencho

22 de febrero 2026 · 19:20hs
La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma

Guadalajara, considerada como uno de los centros políticos, económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes de México, se convirtió este domingo en una ciudad "fantasma" ante la ola de violencia que el narcotráfico desató en sus calles como represalia por la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, había instaurado el "Código Rojo" con la recomendación a los habitantes de no salir de sus hogares. "Los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas", había publicado en redes sociales.

Tras la quema de colectivos y negocios, y enfrentamientos de bandas narcotraficantes con fuerzas de seguridad, las autoridades educativas de México anunciaron la suspensión de clases este lunes en Jalisco (cuya capital es Guadalajara) y en los Estados vecinos de Nayarit y Guanajuato. El gobernador Lemus señaló que la medida busca proteger “a nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros”. En Nayarit aclararon que las clases de este lunes quedaron suspendidas para todos los niveles educativos, tanto para establecimientos públicos como privados. En la Universidad de Guanajuato tampoco se dictarán clases.

El Gabinete de Seguridad nacional indicó en la tarde de este domingo que había 21 piquetes en distintas rutas del Estado de Jalisco. “Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados”, señalaron.

Videos que se difundieron por redes sociales mostraron balaceras dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los Estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León “debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionados”. Además, instaron a los ciudadanos estadounidenses a permanecer bajo resguardo hasta nuevo aviso.

Horas después de los primeros ataques, el gobierno de Guanajuato sostuvo que la situación en 23 municipios se encontraba bajo control. "Todas las carreteras están libres y sin afectación”, se indicó en un comunicado, además de afirmar que no existe riesgo para circular por vías estatales o federales, las cuales permanecen bajo vigilancia. “Hubo incidentes en varios municipios, los cuales ya fueron contenidos. Hay saldo blanco, detenciones y las vialidades están libres”, indicaron las autoridades.

El Gabinete de Seguridad nacional afirmó que los centros comerciales en Guadalajara y otras ciudades de Jalisco operaban sin contratiempos.

El gobierno estatal también llamó a la población a no difundir información falsa. “Hay gran cantidad de información falsa circulando en redes sociales, incluyendo imágenes realizadas con inteligencia artificial, lo que está generando psicosis”, advirtió.

