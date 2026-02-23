La Capital | La Región | rutas

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye dos arterias fundamentales y otras dos complementarias. El adjudicatario privado cobrará peaje

23 de febrero 2026 · 11:29hs
Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

LA CAPITAL/Héctor Rio

Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

El gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III de rutas nacionales, entre las cuales hay cuatro dentro de la provincia de Santa Fe, dos de ellas claves en la logística.

Se trata del tramo centro en la Ruta Nacional N° 9 Rosario - Córdoba, en RN 19 desde Santo Tomé a San Francisco y en RN 34 desde Rosario a Angélica; el tramo Chaco-Santa Fe RN 11 entre la localidad de Nelson hasta Resistencia; el tramo centro-norte en la RN 34 desde Angélica a Santiago del Estero.

Se suman a las etapas anteriores para la concesión de cuatro tramos de rutas nacionales que se ubican en la provincia que incluyen la avenida de Circunvalación de Rosario, un segmento importante de la autopista a Buenos Aires y gran parte de la ruta nacional 33 en el sur de Santa Fe, y también el puente Rosario-Victoria.

rfc_t_centro

Concesión privada de rutas

En su comunicado el gobierno explica que el nuevo esquema busca “mejorar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada, optimizar la seguridad y la calidad de los corredores”. Es decir, se privatizarán esas rutas las cuales se nutrirán de peajes para su mantenimiento y no de aportes de Nación.

El comunicado lo deja en claro: “Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, el cual hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

Luego dice que la Red Federal de Concesiones “es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales”.

De esta manera, se “elimina la necesidad de aportes del Tesoro nacional, reemplazando un esquema basado en financiamiento público por uno sustentado en la inversión privada”.

Con el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones ingresa en su fase final, avanzando en el proceso integral previsto para la modernización de la red vial nacional. Esta última instancia incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos, lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país.

La licitación tendrá un plazo de 20 años, con la opción de extenderlo a 30 años. La inversión del Estado es nula ya que en el nuevo esquema que presenta la administración de Javier Milei, el concesionario privado realiza la inversión y recibe la retribución cobrando un peaje a los autos, camiones y demás vehículos que transitan la ruta.

