La Capital | La Ciudad | multas

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Las multas, con posibilidad de aplicación a empresas tanto públicas como privadas, podrían ser de más de 800 mil pesos por día

22 de febrero 2026 · 16:26hs
Proponen multas para solucionar el mal estado de postes y columnas.

Proponen multas para solucionar el mal estado de postes y columnas.

La edila radical Anahí Schibelbein presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para solucionar el mal estado de los postes y columnas en la ciudad aplicando multas a las empresas que no se encarguen de su mantenimiento. Según la concejala, esta problemática es uno los principales motivos de reclamos ciudadanos.

La iniciativa propone duras multas económicas a empresas públicas y privadas prestatarias de los servicios, al tiempo que también plantea un proyecto de decreto para simplificar los reclamos a través del Munibot, donde funcione un ícono específico vinculado a cables caídos, postes o columnas inclinadas en riesgo, gabinetes deteriorados o inseguros y riesgo eléctrico. Asimismo, el sistema deberá permitir la geolocalización del reclamo y la carga de imágenes y/o videos.

“El estado del cableado aéreo y de las columnas de servicios constituye una problemática grave en la ciudad. Si comparamos los registros de reclamos de los últimos años podemos ver que se multiplicaron por siete, lo cual demuestra que la problemática es una tendencia sostenida en el tiempo”, remarcó Schibelbein.

De los datos recogidos por la edil se desprende que desde en 2017 se registraron 1.089 quejas mientras que en 2024 fueron 6.000. En este punto vale la aclaración de que en 2023 el numero fue mayor (7.634 casos), pero si bien se verificó este leve descenso en los llamados, el registro sigue siendo muy alto.

Asimismo, el informe emitido por Defensa Civil correspondiente al año 2024 registra miles de situaciones activas de riesgo estructural en la vía pública. Según el registro existían 2.448 casos de columnas por caerse, 1.940 cables cortados o colgando, 726 casos de columnas o cables electrificados, 684 columnas ya caísas, 164 cables sin tensar y 35 columnas deterioradas.

>>Leer más: Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Además, más del 73% de los casos corresponde a empresas de servicios esenciales, cuya distribución de responsabilidad por empresa propietaria es la siguiente: EPE (energía eléctrica): 41%, Telefonía: 32,4%, Alumbrado público: 22,6%, TV por cable: 4%.

“Si bien existe responsabilidad directa de las empresas prestatarias de servicios de responder ante estas demandas ciudadanas, la respuesta es prácticamente nula y es la Municipalidad quien termina respondiendo”, señaló la edil y mencionó que desde la implementación de las herramientas digitales en el Estado para realizar reclamos por parte de la ciudadanía, se redujeron los tiempos de respuestas comparándolos con los canales tradicionales.

“Sin embargo, la existencia de múltiples vías de ingreso, sumada a los circuitos administrativos internos del Estado que obligan a la intervención de diversas áreas, termina generando demoras en el tratamiento de los casos y ralentiza la posibilidad de brindar una respuesta rápida y eficaz al primer reclamo que realizan los rosarinos y las rosarinas”, amplió Schibelbein.

Es por eso que la normativa presentada en el Concejo busca modernizar los mecanismos de reclamos, unificando los sistemas para una respuesta a través del Munibot.

>>Leer más: Seguridad vial: cómo denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

Barrio por barrio

El análisis territorial, de los datos obtenidos demuestra un patrón reiterado en todos los distritos de la ciudad, donde los distritos Sur, Noroeste y Sudoeste concentran los mayores niveles de riesgo.

Reclamos registrados en el año 2024: Distrito Sur, 1.173 reclamos; Distrito Noroeste, 1.040 reclamos; Distrito Sudoeste, 1.022 reclamos; Distrito Norte, 980 reclamos; Distrito Centro, 904 reclamos; Distrito Oeste, 881 reclamos.

“El crecimiento desordenado del cableado aéreo generó graves problemas de seguridad pública, contaminación visual, deterioro del espacio urbano, afectación de la accesibilidad y riesgos eléctricos, con especial impacto en zonas comerciales, avenidas y sectores de alta circulación”, analizó Schibelbein.

Las empresas públicas y privadas que atiendan a la provisión de servicios públicos que, habiendo sido intimadas fehacientemente para el mantenimiento o retiro de postes de tendido aéreo no lo hicieren, serán pasibles de multa por cada día de retraso en el arreglo del desperfecto denunciado.

Noticias relacionadas
Siempre sonriente. Pocho y Montaldo son referentes de la labor de Berenice.

Barrio Ludueña: "Hay otras voces que merecen ser escuchadas"

Por la inseguridad, en su momento dispuso la construcción de un muro perimetral de protección en la escuela 1027.

Barrio Ludueña: la educación como resguardo de una realidad social compleja

 del consumo problemático aumenta drásticamente la probabilidad de desarrollar una adicción severa en la vida adulta.

Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

el director tecnico que cambio los numeros por el futbol adaptado

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Ver comentarios

Las más leídas

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Lo último

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles
El Mundo

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Ovación
Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

Policiales
Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La Ciudad
Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Barrio Ludueña: Hay otras voces que merecen ser escuchadas

Barrio Ludueña: "Hay otras voces que merecen ser escuchadas"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional