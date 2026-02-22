Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Las multas, con posibilidad de aplicación a empresas tanto públicas como privadas, podrían ser de más de 800 mil pesos por día

La edila radical Anahí Schibelbein presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para solucionar el mal estado de los postes y columnas en la ciudad aplicando multas a las empresas que no se encarguen de su mantenimiento. Según la concejala, esta problemática es uno los principales motivos de reclamos ciudadanos.

La iniciativa propone duras multas económicas a empresas públicas y privadas prestatarias de los servicios, al tiempo que también plantea un proyecto de decreto para simplificar los reclamos a través del Munibot, donde funcione un ícono específico vinculado a cables caídos, postes o columnas inclinadas en riesgo, gabinetes deteriorados o inseguros y riesgo eléctrico. Asimismo, el sistema deberá permitir la geolocalización del reclamo y la carga de imágenes y/o videos.

“El estado del cableado aéreo y de las columnas de servicios constituye una problemática grave en la ciudad. Si comparamos los registros de reclamos de los últimos años podemos ver que se multiplicaron por siete, lo cual demuestra que la problemática es una tendencia sostenida en el tiempo ”, remarcó Schibelbein.

De los datos recogidos por la edil se desprende que desde en 2017 se registraron 1.089 quejas mientras que en 2024 fueron 6.000. En este punto vale la aclaración de que en 2023 el numero fue mayor (7.634 casos), pero si bien se verificó este leve descenso en los llamados, el registro sigue siendo muy alto.

Asimismo, el informe emitido por Defensa Civil correspondiente al año 2024 registra miles de situaciones activas de riesgo estructural en la vía pública. Según el registro existían 2.448 casos de columnas por caerse, 1.940 cables cortados o colgando, 726 casos de columnas o cables electrificados, 684 columnas ya caísas, 164 cables sin tensar y 35 columnas deterioradas.

Además, más del 73% de los casos corresponde a empresas de servicios esenciales, cuya distribución de responsabilidad por empresa propietaria es la siguiente: EPE (energía eléctrica): 41%, Telefonía: 32,4%, Alumbrado público: 22,6%, TV por cable: 4%.

“Si bien existe responsabilidad directa de las empresas prestatarias de servicios de responder ante estas demandas ciudadanas, la respuesta es prácticamente nula y es la Municipalidad quien termina respondiendo”, señaló la edil y mencionó que desde la implementación de las herramientas digitales en el Estado para realizar reclamos por parte de la ciudadanía, se redujeron los tiempos de respuestas comparándolos con los canales tradicionales.

“Sin embargo, la existencia de múltiples vías de ingreso, sumada a los circuitos administrativos internos del Estado que obligan a la intervención de diversas áreas, termina generando demoras en el tratamiento de los casos y ralentiza la posibilidad de brindar una respuesta rápida y eficaz al primer reclamo que realizan los rosarinos y las rosarinas”, amplió Schibelbein.

Es por eso que la normativa presentada en el Concejo busca modernizar los mecanismos de reclamos, unificando los sistemas para una respuesta a través del Munibot.

Barrio por barrio

El análisis territorial, de los datos obtenidos demuestra un patrón reiterado en todos los distritos de la ciudad, donde los distritos Sur, Noroeste y Sudoeste concentran los mayores niveles de riesgo.

Reclamos registrados en el año 2024: Distrito Sur, 1.173 reclamos; Distrito Noroeste, 1.040 reclamos; Distrito Sudoeste, 1.022 reclamos; Distrito Norte, 980 reclamos; Distrito Centro, 904 reclamos; Distrito Oeste, 881 reclamos.

“El crecimiento desordenado del cableado aéreo generó graves problemas de seguridad pública, contaminación visual, deterioro del espacio urbano, afectación de la accesibilidad y riesgos eléctricos, con especial impacto en zonas comerciales, avenidas y sectores de alta circulación”, analizó Schibelbein.

Las empresas públicas y privadas que atiendan a la provisión de servicios públicos que, habiendo sido intimadas fehacientemente para el mantenimiento o retiro de postes de tendido aéreo no lo hicieren, serán pasibles de multa por cada día de retraso en el arreglo del desperfecto denunciado.