La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

"Masterchef Celebrity": Susana Roccasalvo hizo llorar hasta a Betular en su emotiva despedida

La periodista dejó el programa en una gala de eliminación sorpresa. Su despedida estuvo cargada de lágrimas

23 de febrero 2026 · 09:49hs
Susana Roccasalvo se convirtió en la  nueva eliminada de Masterchef Celebrity

Susana Roccasalvo se convirtió en la  nueva eliminada de ''Masterchef Celebrity''

La noche estuvo llena de sorpresas para los participantes de “Masterchef Celebrity” que se habían preparado para una noche de última chance y se vieron envueltos inesperadamente en una gala de eliminación. El jurado, que impuso este cambio, definió como desafío la preparación de comida coreana y fue Susana Roccasalvo la que debió dejar su delantal, no sin antes hacer emocionar a todo el programa.

Los participantes debían preparar un kimchi express y un bibimbap, dos platos complejos que hicieron que Susana tenga una noche “horrorosa”. “Me desestabilizó el anuncio del prinicio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, le confesó Roccasalvo a Wanda Nara, quien había pasado previamente por su estación.

>>Leer más: Sorpresa en "Masterchef Celebrity": ¿por qué se peló La Reini?

La devolución del jurado

A la hora de juzgar su plato, los tres miembros del jurado fueron críticos con Roccasalvo. El primero en tomar la palabra fue Germán Martitegui, quien caracterizó su kimchi como “complicado”, argumentando que le faltaba sabor, o directamente le faltaba ''de todo”.

Donato de Santis siguió esta línea considerando que a su bibimbap “le faltó presencia”. Por su parte, Damián Betular destacó que el corte estaba bien, pero realizó un análisis del tiempo que hay que dedicarle a cada aspecto del plato, sobretodo en un programa donde el tiempo no abunda.

Una vez finalizada la etapa de degustación, Susana Roccasalvo quedó en la cuerda floja junto a Andy.

Lágrimas y agradecimientos: la emotiva despedia de Susana Roccasalvo

Cuando Martitegui reveló que la nueva eliminada de “Masterchef Celebrity” era Susan Roccasalvo, el aire en el programa cambió por completo. Germán fue quien inició la despedida, felicitando a la periodista por haber llegado a esa altura de la competencia. Lo cierto es que Susana se fue en una de las pruebas más difíciles del certamen, tal como destacó el jurado. Martitegui, además, le aseguró a la participante que la quieren mucho más de lo que ya la querían.

Cuando le llegó el turno de despedirse a Betular, el pastelero no pudo aguantar el llanto. Según confesó, la periodista le hacía recordar los tiempos en los que se juntaba con sus familiares a ver la televisión. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef”, declaró. Además, le recordó: “Podés contar conmigo siempre”.

Escuchando al jurado y a Wanda, Roccasalvo no pudo contener sus propias lágrimas. Pese al momento de tristeza, la periodista se mostró sumamente agradecida con todos los que hicieron posible su participación y la acompañaron durante su recorrido en el certamen. Así también, compartió una experiencia que tuvo su primer día en el programa.

Para Roccasalvo, el jurado guardaba un valor incalculable. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", confesó. Es que, tal como contó, Susana ha comido varias veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, ha disfrutado de la mejor comida de Italia gracias a Donato y ha degustado los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular. En definitiva, cada uno de los miembros del jurado marcó su vida.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, expresó Susana entre lágrimas. Lo cierto es que “Masterchef Celebrity” perdió a una de sus participantes favoritas.

Embed

Noticias relacionadas
Valentino Merlo fue uno de los invitados en el show de Tini Stoessel

El rosarino Valentino Merlo brilló como invitado de Tini en Futttura

una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios bafta

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

El actor Eric Dane en el especial de Netflix

El conmovedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas: "Se puede enfrentar el infierno con dignidad"

Alejo Igoa es youtuber de habla hispana con más suscriptores del mundo

De estudiar arquitectura en Rosario a ser el youtuber en español con más suscriptores

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye dos arterias fundamentales y otras dos complementarias. El adjudicatario privado cobrará peaje

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe
Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP
Ovación

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 