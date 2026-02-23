"Masterchef Celebrity": Susana Roccasalvo hizo llorar hasta a Betular en su emotiva despedida

La noche estuvo llena de sorpresas para los participantes de “Masterchef Celebrity” que se habían preparado para una noche de última chance y se vieron envueltos inesperadamente en una gala de eliminación. El jurado, que impuso este cambio, definió como desafío la preparación de comida coreana y fue Susana Roccasalvo la que debió dejar su delantal, no sin antes hacer emocionar a todo el programa.

Los participantes debían preparar un kimchi express y un bibimbap, dos platos complejos que hicieron que Susana tenga una noche “horrorosa”. “Me desestabilizó el anuncio del prinicio , que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, le confesó Roccasalvo a Wanda Nara, quien había pasado previamente por su estación.

A la hora de juzgar su plato, los tres miembros del jurado fueron críticos con Roccasalvo . El primero en tomar la palabra fue Germán Martitegui, quien caracterizó su kimchi como “complicado” , argumentando que le faltaba sabor, o directamente le faltaba ''de todo”.

Donato de Santis siguió esta línea considerando que a su bibimbap “le faltó presencia”. Por su parte, Damián Betular destacó que el corte estaba bien, pero realizó un análisis del tiempo que hay que dedicarle a cada aspecto del plato, sobretodo en un programa donde el tiempo no abunda.

Una vez finalizada la etapa de degustación, Susana Roccasalvo quedó en la cuerda floja junto a Andy.

Lágrimas y agradecimientos: la emotiva despedia de Susana Roccasalvo

Cuando Martitegui reveló que la nueva eliminada de “Masterchef Celebrity” era Susan Roccasalvo, el aire en el programa cambió por completo. Germán fue quien inició la despedida, felicitando a la periodista por haber llegado a esa altura de la competencia. Lo cierto es que Susana se fue en una de las pruebas más difíciles del certamen, tal como destacó el jurado. Martitegui, además, le aseguró a la participante que la quieren mucho más de lo que ya la querían.

Cuando le llegó el turno de despedirse a Betular, el pastelero no pudo aguantar el llanto. Según confesó, la periodista le hacía recordar los tiempos en los que se juntaba con sus familiares a ver la televisión. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef”, declaró. Además, le recordó: “Podés contar conmigo siempre”.

Escuchando al jurado y a Wanda, Roccasalvo no pudo contener sus propias lágrimas. Pese al momento de tristeza, la periodista se mostró sumamente agradecida con todos los que hicieron posible su participación y la acompañaron durante su recorrido en el certamen. Así también, compartió una experiencia que tuvo su primer día en el programa.

Para Roccasalvo, el jurado guardaba un valor incalculable. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", confesó. Es que, tal como contó, Susana ha comido varias veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, ha disfrutado de la mejor comida de Italia gracias a Donato y ha degustado los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular. En definitiva, cada uno de los miembros del jurado marcó su vida.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, expresó Susana entre lágrimas. Lo cierto es que “Masterchef Celebrity” perdió a una de sus participantes favoritas.