El día que Manuel Adorni quiso entrar a Gran Hermano: por qué no quedó

El flamante Jefe de Gabinete contó que quiso ingresar a la primera edición del certamen televisivo y cuáles fueron los motivos por los cuales no llegó a la casa más famosa del país

4 de noviembre 2025 · 16:48hs
Manuel Adorni saltó de ser vocero presidencial a jefe de Gabinete

Manuel Adorni saltó de ser vocero presidencial a jefe de Gabinete, pero antes quiso ser un "hermanito"

Gran Hermano se convirtió en un éxito en Argentina desde su primera edición en 2001. Algunos de los participantes se anotan por la experiencia, otros para lazarse a la fama y en más de 20 años de programa se acumularon miles de castings, que tienen entre sus postulantes estrellas a Manuel Adorni, el flamante jefe de Gabinete de Javier Milei.

El exyoutuber que se acercó a La Libertad Avanza una vez consumado el triunfo presidencial de 2023 se convirtió en un ladero del presidente. Sin embargo, antes de hacerse conocido por atravesar marchas de izquierda, profesar las ideas de la derecha y jugar Age Of Empire, pensó en dar el salto a la fama.

El exvocero presidencial apostó por dar un giro rotundo en su vida cuando cursaba los primeros años de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así decidió anotarse para la primera edición de Gran Hermano, aquella histórica edición conducida por Soledad Silveyra y que ganó Marcelo Corazza.

Adorni en Gran hermano

Adorni tenía 21 años en 2001 cuando intentó ingresar a la casa más famosa del país. El ahora jefe de Gabinete reconoció que presentarse al casting fue “porque no tenía nada que hacer”, a pesar de que desde 1998 cursaba en la Universidad Nacional de la Plata la carrera de Licenciatura en Economía.

La revelación no es nueva, lo dijo en 2024 en una entrevista con la expareja de Javier Milei, Amalia "Yuyito” González, pero tomó relevancia desde su salto al gabinete presidencial.

Fue una declaración entre risas y descontracturada, recordó que fue en los primeros años luego de terminar la secundaria y no renegó al reconocer que su postulación fue “una inconsciencia total”.

Por qué Manuel Adorni no entró a Gran Hermano

Como ya es sabido, se uno de los "hermanitos" de la casa más famosa del país no es sencillo. Requiere de varias pasos y pruebas y lo que en la actualidad comienza con un video, estilo prueba virtual, en la época de juventud de Adorni eran presenciales, haciendo una fila y esperando a ser llamado.

El jefe de Gabinete se presentó a la primera prueba en La Plata y recibió el visto bueno de la producción para seguir camino a ser uno de los 14 que ingresó a la primera edición del certamen y compartir casa con Gastón Trezeguet, Santiago Almeyda o Tamara Paganini, entre otros.

También pasó la segunda instancia, pero fue allí donde desistió de participar del programa y se negó a seguir con las entrevistas. “Era un delirio. No sé qué quería”, dijo el funcionario.

La primera edición de Gran Hermano rondaba los 30 puntos de rating promedio por gala y hubiera sido el ingreso al mundo de los famosos para Adorni, que dos décadas después lo logró con su personaje en redes sociales.

