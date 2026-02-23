Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas El ataque que habría sido al voleo sucedió en el ingreso al Carrefour que está en Ocampo y Chacabuco 23 de febrero 2026 · 07:20hs

Foto: Google Street View El ingreso a Carrefour de Ocampo y Chacabuco, donde ocurrió la balacera este domingo a la tarde

Un hombre de 33 años resultó herido de consideración durante una balacera ocurrida este domingo a la tarde frente a uno de los ingresos del supermercado Carrefour, en Ocampo y Chacabuco. Según fuentes oficiales, la balacera fue perpetrada por dos hombres que llegaron en moto al lugar y, segundos antes de concretar la agresión, dejaron un papel con una nota amenazante.

El incidente se produjo alrededor de las 16.30. Las primeras informaciones indicaban ayer que dos hombres en moto se aproximaron al ingreso del supermercado. El que iba como acompañante bajó del rodado, arrojó un papel con una nota amenazante y efectuó disparos al parecer al voleo, para luego darse a la fuga.

Como consecuencia de ese acto, un hombre de 33 años que ingresaba al supermercado recibió un impacto de bala. La víctima fue asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y derivada al sanatorio Laprida, según señalaron las fuentes.

El hombre presentaba una herida con orificio de entrada y salida en abdomen, y en principio se encontraba estable. Interviene en este caso la fiscal Paula Barro, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Según trascendió, la nota contenía un mensaje amenazante por disputas territoriales.