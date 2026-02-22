El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

El capo narco Nemesio Rubén Oseguera Cervantes fue asesinado este domingo, a los 59 años, en Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se dedicó de joven al narcomenudeo, fue sicario, estuvo preso en Estados Unidos e incluso fue agente de Policía, antes de convertirse en el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el narcotraficante más temido y buscado del mundo.

El Mencho fue asesinado este domingo por el Ejército mexicano. Había nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, un pequeño municipio de Aguililla, Michoacán. Hijo de campesinos, emigró de joven a California, época en que todavía usaba el pelo rizado, tipo afro.

Tras dedicarse al narcomenudeo primero se convirtió en sicario y continuó escalando dentro de la organización criminal. En 1992 fue detenido en San Francisco tras vender heroína a policías encubiertos, asumiendo la culpabilidad para proteger a su hermano Abraham. Después de cuatro años preso, fue deportado a México en 1997.

Posteriormente tuvo un breve paso como agente de Policía en Jalisco, una experiencia que le habría permitido conocer las debilidades y la facilidad de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

Tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal (Nacho Coronel), fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación con Erik Valencia Salazar (El 85). La organización logró en pocos años desplazar a rivales históricos y extender su operación a varios continentes.

La DEA llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, la misma cifra que por Joaquín "El Chapo" Guzmán en sus años de máxima búsqueda.