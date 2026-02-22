México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Era el criminal más buscado en México y Estados Unidos. Su muerte desató un caos total en la zona con bloqueos, quema de vehículos y atentados incendiarios en rutas

El Ejército mexicano asesinó este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras su muerte, hubo una fuerte reacción en las calles con bloqueos y quema de vehículos.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos , que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El líder del Cártel de Jalisco fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército y seguridad federal en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital estatal.

Durante la operación fueron asesinados otros seis integrantes de la organización, se detuvo a dos personas y fueron secuestrados vehículos blindados y diversos armamentos, entre ellos lanzacohetes. Además, tres militares resultaron heridos.

El operativo derivó en un amplio despliegue de fuerzas y desencadenó narcobloqueos, quema de vehículos y ataques en varias carreteras, que obligaron a las autoridades a tomar medidas de emergencia en distintas zonas.

image - 2026-02-22T173025.417 Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reacción

La muerte de El Mencho desató decenas de incendios de comercios y vehículos y bloqueos de rutas de acceso en al menos siete Estados del México (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas), que obligaron a las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del Estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

Lemus escribió en su cuenta de X (ex-Twitter) que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Los ataques en Jalisco se concentraron en su capital, Guadalajara, la localidad de Chapala y la ciudad turística de Puerto Vallarta, cuyo aeropuerto internacional tuvo que suspender temporalmente las operaciones ante la escalada de violencia.

Asimismo, el gobernador del Estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje de la red social que las fuerzas estatales y federales se mantienen despliegue para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

Quién era El Mencho

El capo narco de 59 años era originario del municipio de Aguililla, Michoacán. En su juventud migró a Estados Unidos y al volver se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. Tras la muerte de Villarreal, El Mencho y Erik Valencia Salazar (alias El 85) crearon en 2007 el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un principio la agrupación operó al servicio del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tres años después, el CJNG se independizó y ahora se disputa con sus antiguos aliados plazas para el narcotráfico en varios puntos del país.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 Estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19.

Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende a 25 Estados con predominio en Jalisco, que es considerado el bastión de la organización. Las operaciones del cártel también se extendieron a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.