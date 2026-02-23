La Capital | Policiales | Narco

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, dijo que estaba entre las víctimas apuntadas por Leonardo Airaldi

23 de febrero 2026 · 12:51hs
El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

La denuncia del plan de un supuesto narcotraficante para asesinar al juez y al fiscal que lo investigaban dio un giro impactante. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó este lunes que también era uno de los objetivos de los sicarios reclutados por Leonardo Airaldi, detenido en Rosario hace casi cuatro años.

"Evidentemente, se hizo mucha inteligencia", sostuvo el funcionario en torno a la causa que se abrió a partir de la declaración de tres presos de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. El primer testimonio lo aportó Daniel "Tavi" Celis, que previamente supo ser socio del acusado en el negocio de las drogas.

A pesar de su extensa trayectoria, el exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) se mostró sorprendido cuando tuvo acceso a los testimonios y la evidencia que recabó el Ministerio Público Fiscal (MPF). En este sentido, comentó: "A veces uno dice gajes del oficio, pero no tendría que pasar".

"Matar a Roncaglia es más caro"

La primera hipótesis en torno a la denuncia es que Airaldi estaba dispuesto a pagarles 40.000 dólares a asesinos de Uruguay para terminar con la vida del juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti durante un viaje que ni siquiera llegó a organizarse. Los presuntos ejecutores del plan aún no fueron identificados.

Una de las cuestiones llamativas en torno a las declaraciones de los reclusos es que la cabeza del ministro entrerriano en su provincia tenía un precio mayor. "Acá es más caro matar a Roncaglia", explicó uno de los internos, según la cita del propio protagonista durante un reportaje en Radio Mitre.

>> Leer más: El fiscal dijo presumir por qué Airaldi estaba en Rosario: "Por cuestiones de drogas"

El funcionario añadió que ya había escuchado rumores sobre un plan criminal gestado en Gualeguaychú. Al respecto, detalló: "Me habían comentado que había algunas intenciones, pero eran comentarios internos de los celadores".

La situación cambió drásticamente cuando se enteró de que lo habían seguido durante un viaje en motocicleta que hizo el 25 de enero a las afueras de Paraná. "Salí solo, siempre tengo custodia. Me fui a una quinta a comer un asado con unos amigos. Es increíble cómo sabía eso esta gente", manifestó.

La nueva denuncia contra el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante quedó en manos del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. A continuación, el juez Hernán Viri ordenó una requisa en la cárcel y se tomaron nuevas declaraciones sobre el presunto plan mafioso.

Coletazos de la denuncia contra el presunto narco Leonardo Airaldi

En primer lugar, Roncaglia recibió un refuerzo de la vigilancia personal con la que ya contaba. Por otra parte, la Policía Federal se encargó de la protección de Ríos y Candioti, los otros dos objetivos mencionados en la causa.

Airaldi y otros supuestos miembros de su banda narco deben sentarse a partir de este martes en el banquillo de los acusados por la primera causa en la que estuvo involucrado. La postergación del juicio en Paraná cobró relevancia como una de las metas posibles de los asesinatos.

A partir de la denuncia, el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos pidió el traslado del empresario ganadero a la cárcel de Ezeiza. La decisión final le corresponde al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de la capital provincial. Mientras tanto, el presunto narcotraficante que operaba en Diamante y la localidad santafesina de Puerto Gaboto se encuentra aislado en el penal de Gualeguaychú. También se tomaron medidas especiales para resguardar a los internos que lo delataron.

Entre otros antecedentes relevantes, Roncaglia aseveró que el principal imputado llegó a tener conexiones con Los Monos en Rosario, donde fue capturado en 2022 antes de su última caída. También mencionó a la banda de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba en el partido bonaerense de San Martín como otra organización aliada en el circuito de tráfico y venta de cocaína.

Noticias relacionadas
el mencho, de agente de policia a convertirse en el narco mas buscado

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

Incendios en distintos puntos de México tras el asesinato de El Mencho

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour. 

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Mejoras en salud, vivienda y traslados para los policias de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto