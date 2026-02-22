La Capital | La Ciudad | festival

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición argentina

Será el próximo sábado en el predio de la ex-Rural. Contará con dos escenarios talleres, propuestas gastronómicas y ferias

22 de febrero 2026 · 19:46hs
El festival De la Patria Mia será el próximo 28 de febrero.

El festival De la Patria Mia será el próximo 28 de febrero.

Rosario tendrá una nueva edición del festival De la Patria Mía, una propuesta que busca celebrar las tradiciones argentinas y la música folclórica enmarcada en los festejos por el Día de la Creación de la Bandera. La cita será el sábado 28 desde las 18.30 en el Predio Ferial Parque Independencia (ex-Rural).

El ingreso al predio será por bulevar Oroño al 2600 y promete ser una jornada con múltiples propuestas: habrá dos escenarios, patio de baile, ferias, talleres y propuestas gastronómicas.

En una pista especialmente dedicada a tal fin habrá talleres de Introducción a las Danzas Folclóricas argentinas (Gato, Zamba, Chamamé, Tango y Milonga) a las 19, 20, 21 y 22. Los talleres son abiertos a todo público y no requieren inscripción previa.

Ingreso

En esta edición, el ingreso a De la Patria Mía se realizará a través de un sistema de entradas anticipadas que permite ordenar el acceso, ofrecer mayor seguridad y garantizar una mejor experiencia, con un sistema similar al utilizado en las últimas ediciones del Festival Faro y el Carnaval Central. Las entradas son gratuitas y cada una es personal e intransferible. Menores de 12 años no necesitan QR de ingreso. Las entradas pueden obtenerse en www.rosario.gob.ar/cultura.

Se puede ingresar con alimentos y bebidas sin alcohol para consumo personal. No se pueden ingresar botellas de vidrio, elementos punzantes, bebidas alcohólicas ni camisetas de fútbol.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar su 138° aniversario

El festival

De la Patria Mía es organizado por la Municipalidad de Rosario junto con el gobierno de Santa Fe. Tuvo su primera edición en 2023, con la intención de que se consolide como un espacio de referencia cultural y musical. Una oportunidad para fortalecer a Rosario como ciudad impulsora de artistas a nivel nacional.

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, expresó: “Desde la Municipalidad tomamos una decisión: que Rosario tenga festivales propios, con identidad y con nivel, pensados para quedarse. De la Patria Mía es parte de eso. Es el festival de folclore de la ciudad. Nació hace poco, pero crece rápido. Y la intención es clara: que se consolide entre los festivales nacionales del verano. Es un festival de Rosario para todo el país”.

“Hay algo que viene pasando y es bueno decirlo sin vueltas: la ciudad volvió a encontrarse en el espacio público. Y la cultura tiene mucho que ver con eso. Hoy hay más eventos, más escenarios, más fechas para los artistas rosarinos que pueden tocar, bailar y mostrar lo que hacen en su propia ciudad”, añadió.

Line up completo

Campedrinos, Cuti y Roberto Carabajal, Lele Lovato, Monchito Merlo, Ricardo Palavecino, Juliana Zalazar - Grupo Resplandor, Los Tabaleros, Valentina Da Silva, Mario Gerez y su Conjunto, Lupe Ferreyra La chicharrita, Facu Arcec, Dúo Tacuara, Areté, Darío Duré, Proyecto Nómade Danza, Flammarión, Cintia Klucz e Ine Maguna.

Noticias relacionadas
El intendente municipal, Jorge Berti, destacó que “esta convocatoria récord expresa el acompañamiento de la comunidad a un modelo de gestión que prioriza el encuentro, la cultura y la recuperación de los espacios públicos como lugares de integración.

Récord de convocatoria y fuerte respaldo ciudadano en el Festival por el 168° aniversario de Villa Constitución

La Florida se llena de cumbia y ritmo con una nueva edición del Festival Rivera

Tormentas y fuertes vientos: suspenden el Festival Rivera de este sábado en La Florida

Azul Saita presente en el Festival Rivera en La Florida

Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

El Cosquín Rock, emblemático festival de las sierras cordobesas, cumple 26 años

Cosquín Rock 2026: dónde ver en vivo los shows del festival

Ver comentarios

Las más leídas

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Lo último

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles
El Mundo

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Ovación
Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación
Ovación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Policiales
Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

La Ciudad
Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino