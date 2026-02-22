Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición argentina

Será el próximo sábado en el predio de la ex-Rural. Contará con dos escenarios talleres, propuestas gastronómicas y ferias

Rosario tendrá una nueva edición del festival De la Patria Mía , una propuesta que busca celebrar las tradiciones argentinas y la música folclórica enmarcada en los festejos por el Día de la Creación de la Bandera. La cita será el sábado 28 desde las 18.30 en el Predio Ferial Parque Independencia (ex-Rural).

El ingreso al predio será por bulevar Oroño al 2600 y promete ser una jornada con múltiples propuestas: habrá dos escenarios, patio de baile, ferias, talleres y propuestas gastronómicas.

En una pista especialmente dedicada a tal fin habrá talleres de Introducción a las Danzas Folclóricas argentinas (Gato, Zamba, Chamamé, Tango y Milonga) a las 19, 20, 21 y 22. Los talleres son abiertos a todo público y no requieren inscripción previa.

En esta edición, el ingreso a De la Patria Mía se realizará a través de un sistema de entradas anticipadas que permite ordenar el acceso, ofrecer mayor seguridad y garantizar una mejor experiencia, con un sistema similar al utilizado en las últimas ediciones del Festival Faro y el Carnaval Central. Las entradas son gratuitas y cada una es personal e intransferible. Menores de 12 años no necesitan QR de ingreso. Las entradas pueden obtenerse en www.rosario.gob.ar/cultura .

Se puede ingresar con alimentos y bebidas sin alcohol para consumo personal. No se pueden ingresar botellas de vidrio, elementos punzantes, bebidas alcohólicas ni camisetas de fútbol.

El festival

De la Patria Mía es organizado por la Municipalidad de Rosario junto con el gobierno de Santa Fe. Tuvo su primera edición en 2023, con la intención de que se consolide como un espacio de referencia cultural y musical. Una oportunidad para fortalecer a Rosario como ciudad impulsora de artistas a nivel nacional.

El secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, expresó: “Desde la Municipalidad tomamos una decisión: que Rosario tenga festivales propios, con identidad y con nivel, pensados para quedarse. De la Patria Mía es parte de eso. Es el festival de folclore de la ciudad. Nació hace poco, pero crece rápido. Y la intención es clara: que se consolide entre los festivales nacionales del verano. Es un festival de Rosario para todo el país”.

“Hay algo que viene pasando y es bueno decirlo sin vueltas: la ciudad volvió a encontrarse en el espacio público. Y la cultura tiene mucho que ver con eso. Hoy hay más eventos, más escenarios, más fechas para los artistas rosarinos que pueden tocar, bailar y mostrar lo que hacen en su propia ciudad”, añadió.

Line up completo

Campedrinos, Cuti y Roberto Carabajal, Lele Lovato, Monchito Merlo, Ricardo Palavecino, Juliana Zalazar - Grupo Resplandor, Los Tabaleros, Valentina Da Silva, Mario Gerez y su Conjunto, Lupe Ferreyra La chicharrita, Facu Arcec, Dúo Tacuara, Areté, Darío Duré, Proyecto Nómade Danza, Flammarión, Cintia Klucz e Ine Maguna.