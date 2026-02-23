La Capital | La Ciudad | colectivo

Aumentó el boleto de colectivo en Rosario después de seis meses

La tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros cuesta 1.780 pesos desde este lunes e iguala el valor del viaje en la ciudad de Córdoba

23 de febrero 2026 · 07:22hs
El valor del viaje en colectivo dio un salto interanual de más del 43 por ciento.

Virginia Benedetto / La Capital

El valor del viaje en colectivo dio un salto interanual de más del 43 por ciento.

La Municipalidad implementó este lunes una tarifa de $ 1.720 en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). Esto implica un aumento en el boleto de colectivos con una variación del 8,8 por ciento. La última modificación se había aplicado en agosto.

Desde la Secretaría de Movilidad destacaron que el ajuste quedó por debajo de la inflación acumulada en los últimos seis meses. En el período analizado se registró una suba del 15,4 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y todavía falta sumar la diferencia correspondiente a la medición de este mes.

A partir de esta medida, el pasaje en las líneas urbanas de Rosario se unifica con el valor de la ciudad de Córdoba. “Sin aportes nacionales y ante el incremento de los valores de los insumos, principalmente el combustible y neumáticos, el transporte público en todo el interior del país es sostenido por los gobiernos locales y provinciales”, señalaron voceros del Palacio de los Leones.

Asimismo, las autoridades locales recordaron que en el último año se renovó la flota de ómnibus con 150 unidades nuevas. Dentro de esa lista se incluyen 20 coches incorporados en enero.

Según el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) sobre valores correspondientes a diciembre pasado, cada viaje representa un gasto de 1.898,43 pesos. Ante un desfasaje superior al 20 por ciento, el municipio utilizó las facultades extraordinarias que le cedió el Concejo para modificar el precio del boleto. Esta actualización también implica cambios en las tarifas del sistema Mi Bici Tu Bici.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Rosario?

El gobierno municipal tiene la potestad de incrementar el boleto de colectivo seis veces al año, siempre en meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Con este ajuste, la tarifa dio un salto interanual de más del 43 por ciento, ya que a esta altura de 2025 estaba en 1.200 pesos.

El pasaje básico cuesta $ 1.720 y la tarifa social de SUBE asciende a $ 774. Además, se modifican los beneficios de uso frecuente para el resto de los usuarios: pagar entre 30 y 79 viajes por mes reduce el costo a 1.376 pesos. Con 80 boletos o más, el valor desciende a $ 1.290.

Por otro lado, la tarifa estudiantil (subsidio otorgado por el municipio) se situará en $ 860. Cabe recordar que el gobierno provincial también dispone del Boleto Educativo, que otorga dos pasajes gratis a estudiantes, docentes y personal escolar.

