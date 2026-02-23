Robbie Williams regresa a la Argentina: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

El cantante británico se presentará el 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y lanzará una preventa exclusiva el 24 de febrero

Robbie Williams anunció su regreso a la Argentina después de 20 años. El artista británico se presentará el 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires , donde tocará las canciones de su nuevo disco "BRITPOP" y repasará los grandes éxitos de su carrera.

La última vez que actuó en el país fue en octubre de 2006, cuando actuó en el estadio de River Plate en dos fechas.

El nuevo álbum le permitió a Robbie Williams alcanzar su 16° disco número uno en el Reino Unido a principios de este año . Con ese logro, superó el récord histórico de más álbumes en la cima de los rankings británicos para un artista solista.

Esta producción salió a la luz el pasado 16 de enero. Inicialmente estaba previsto su estreno para octubre, pero tomó la decisión de retrasar el lanzamiento para evitar que coincidiera con "The Life of a Showgirl", el último disco de Taylor Swift.

El trabajo incluye once canciones, entre ellas "Rocket", "Spies", "Human", "Pretty Face" y "All My Life", además de colaboraciones con Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow.

Cuándo salen las entradas a la venta y cómo conseguirlas

Las entradas para el show en el Movistar Arena se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del establecimiento: www.movistararena.com.ar.

El cronograma de venta será el siguiente:

Martes 24 de febrero a las 12: preventa exclusiva para clientes American Express Platinum.

Jueves 26 de febrero a las 12: venta general con todos los medios de pago.

Se espera alta demanda, en línea con lo ocurrido durante la gira europea del reciente álbum, que convocó a más de 250.000 personas en el Reino Unido y superó el millón de asistentes en el total del tour.

La vuelta del intérprete de "Angels", "Rock DJ" y "Feel" coincide con el éxito de su biopic "Better Man", donde repasó su carrera y sus excesos durante el ascenso a la fama. Con más de 90 millones de discos vendidos, Robbie Williams se mantiene como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.