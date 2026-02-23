La Capital | Zoom | Robbie Williams

Robbie Williams regresa a la Argentina: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

El cantante británico se presentará el 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y lanzará una preventa exclusiva el 24 de febrero

23 de febrero 2026 · 13:31hs
Robbie Williams vuelve al país luego de 20 años

Robbie Williams vuelve al país luego de 20 años

Robbie Williams anunció su regreso a la Argentina después de 20 años. El artista británico se presentará el 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde tocará las canciones de su nuevo disco "BRITPOP" y repasará los grandes éxitos de su carrera.

La última vez que actuó en el país fue en octubre de 2006, cuando actuó en el estadio de River Plate en dos fechas.

El nuevo álbum le permitió a Robbie Williams alcanzar su 16° disco número uno en el Reino Unido a principios de este año. Con ese logro, superó el récord histórico de más álbumes en la cima de los rankings británicos para un artista solista.

Esta producción salió a la luz el pasado 16 de enero. Inicialmente estaba previsto su estreno para octubre, pero tomó la decisión de retrasar el lanzamiento para evitar que coincidiera con "The Life of a Showgirl", el último disco de Taylor Swift.

El trabajo incluye once canciones, entre ellas "Rocket", "Spies", "Human", "Pretty Face" y "All My Life", además de colaboraciones con Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow.

>> Leer más: "Better Man": por qué Robbie Williams eligió ser representado por un mono

Embed

Cuándo salen las entradas a la venta y cómo conseguirlas

Las entradas para el show en el Movistar Arena se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del establecimiento: www.movistararena.com.ar.

El cronograma de venta será el siguiente:

  • Martes 24 de febrero a las 12: preventa exclusiva para clientes American Express Platinum.

  • Jueves 26 de febrero a las 12: venta general con todos los medios de pago.

Se espera alta demanda, en línea con lo ocurrido durante la gira europea del reciente álbum, que convocó a más de 250.000 personas en el Reino Unido y superó el millón de asistentes en el total del tour.

La vuelta del intérprete de "Angels", "Rock DJ" y "Feel" coincide con el éxito de su biopic "Better Man", donde repasó su carrera y sus excesos durante el ascenso a la fama. Con más de 90 millones de discos vendidos, Robbie Williams se mantiene como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Noticias relacionadas
Etsa noche comienza la nueva ediciónd e Gran Hermano en Telefe 

Vuelve Gran Hermano con "Generación Dorada": a qué hora comienza y dónde seguirlo minuto a minuto

Susana Roccasalvo se convirtió en la  nueva eliminada de Masterchef Celebrity

"Masterchef Celebrity": Susana Roccasalvo hizo llorar hasta a Betular en su emotiva despedida

Valentino Merlo fue uno de los invitados en el show de Tini Stoessel

El rosarino Valentino Merlo brilló como invitado de Tini en Futttura

una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios bafta

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto