Central: un panorama complejo, pero con un argumento que le tiende una mano

Los puntos que el Canalla perdió frente a Talleres debe recuperarlos de visitante, donde hasta aquí le fue bien, justo en el partido previo al clásico

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de febrero 2026 · 16:06hs
Almirón habla con sus jugadores una vez consumada la derrota. A Central se le viene una semana movidita.

Virginia Benedetto / La Capital

Almirón habla con sus jugadores una vez consumada la derrota. A Central se le viene una semana movidita.

“Los puntos que perdimos acá en casa los tendremos que ir a buscar ahora de visitante”. La frase de Jeremías Ledesma tras la derrota ante Talleres en el Gigante refleja la sensación de un plantel que sabe que dejó escapar una gran oportunidad en su último partido. Muy distinto sería el panorama si Central hubiera sumado de a tres, pero no lo hizo y eso es lo que pone al equipo en una situación que no preocupa, pero de la que sí deben ocuparse.

Para Central no es una semana cualquiera esta que comenzó a desandar después del último encuentro. Porque es cierto que hay un partido al que prestarle atención, pero el clásico ya merodea en la cabeza de todos.

Hay algo que, al menos por ahora, funciona como un paraguas protector en este Central de Jorge Almirón y es que la condición de visitante parece no afectarle demasiado. Es que las dos veces que le tocó salir de Arroyito no perdió. Las dos derrotas que tiene en su haber fueron en el mismísimo Gigante.

Un Central diezmado

Claro que hay un contexto al que prestarle mucha atención y es que Central irá diezmado a la Plata para visitar a Gimnasia por algunas bajas que hoy pintan obligadas (parecen ser los casos de Alejo Veliz, Enzo Copetti y, quizá, Agustín Sández). También habrá que seguir de cerca la decisión del entrenador respecto a la posibilidad de guardar algunos futbolistas de cara al clásico.

>>Leer más: Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Ledesma
Ledesma dijo que a Central le faltó suerte contra Talleres y que ahora están obligados a sumar de visitante.

Ledesma dijo que a Central le faltó suerte contra Talleres y que ahora están obligados a sumar de visitante.

En paralelo a eso, si se da esto de un recambio importante en el equipo, seguramente aparecerán otros jugadores que no llegan con demasiado ritmo de competencia. Y esto tiene que ver con esa postura de Almirón de jugar hasta aquí casi siempre con los mismos e incluso durante los partidos hacer muy poquitos cambios.

Bien de visitante

Pese a ello, esa condición de visitante hasta aquí no afectó demasiado en Arroyito. No fueron muchas las veces que le tocó jugar afuera, apenas dos, pero en ambas los resultados fueron satisfactorios.

En su primera excursión no sólo se trajo los tres puntos, sino que lo hizo frente a uno de los mejores planteles del fútbol argentino como lo es Racing. Es reciente el recuerdo de ese 2-1 con goles de Ángel Di María y Alejo Veliz.

>>Leer más: Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Un sabor distinto tuvo el empate en Mar del Plata, ante Aldosivi. Porque fueron dos puntos que se dejaron en camino en los minutos finales, en medio de un quedo general del equipo. De igual forma, el regreso a Rosario fue con algo en el bolsillo.

Otra vez afuera, pero más obligado

Ahora toca de nuevo salir de Rosario, pero ya con la necesidad de reparar el daño que causó el traspié frente a Talleres. Porque, se insiste, Central podía darse el lujo de patinar en La Plata si le hubiera ganado al equipo de Carlos Tevez, algo que no pudo.

CentraVB
Guido Herrera, la gran figura en el último partido, descuelga un centro mientras todo Central va en busca del gol.

Guido Herrera, la gran figura en el último partido, descuelga un centro mientras todo Central va en busca del gol.

Y si de obligaciones se trata, los tres puntos en juego no lo serán todo, sino que en el medio estará el de salir lo mejor parado posible para encarar los tres días que tendrá por delante el Canalla de cara al clásico.

Racing y Aldosivi son hasta aquí los únicos antecedentes que tiene este Central en el torneo Apertura y de los cuales sacó más cosas positivas que negativas. Con ese empuje debe ir ahora a cancha de Gimnasia, en busca, como dijo Ledesma, de esos puntos que dejó escapar en casa.

Marco Ruben, otra vez con la ropa de Central, en su primer día de entrenamiento con el equipo de Almirón.

Marco Ruben, de regreso: "Acá estoy para disfrutar de este sueño hermoso"

Marco Ruben lució la ya la camiseta de Central en el entrenamiento matutino de este sábado, posderrota contra Telleres.

Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador

Marco Ruben se llena la boca de gol tras convertir en su regreso a Central. Fue empate ante Lanús.

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y su gran amor, Rosario Central

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

