Desde el radicalismo hasta el Alde: agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

En la Facultad de Psicología se produjo una inesperada unión. Las agrupaciones piden que se “respeten los derechos de los estudiantes” y que se sigan tomando exámenes, a pesar de los paros

Una unión inesperada está tomando lugar entre las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En la Facultad de Psicología , emplazada en la Ciudad Universitario de Rosario (CUR), espacio popularmente conocido como La Siberia, movimientos de estudiantes de distintos partidos políticos se juntaron para pedir que no se levanten las mesas de examen, a pesar de los paros docentes. Desde el Alde hasta el radicalismo , pasando por sectores peronistas, un importante número de organizaciones se aunaron en el mismo pedido, sin importar el color partidario.

En particular, las agrupaciones estudiantiles de todo el arco político de la Facultad de Psicología reconocen la importancia de la lucha docente y el reclamo salarial, pero al mismo tiempo entienden que los frecuentes paros “afectan a las trayectorias estudiantiles”. Por ese motivo, exigen la continuidad de las mesas de exámenes y piden que se consideren los “derechos de los estudiantes”.

“Materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”, expresan las agrupaciones estudiantiles en un comunicado en conjunto, y resaltan: “La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen como comunidad universitaria”.

El comunicado cuenta con la firma de Pulsión, conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y sector del radicalismo estudiantil que responde a Franco Bartolacci, rector de la UNR; La Massota, La Cámpora y otras facciones del peronismo; Alde y Pampillón, dos agrupaciones de izquierda que tienen fuerte presencia en la movida universitaria rosarina.

Un punto importante es que el pedido en unidad en la Facultad de Psicología llega luego de que Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR, advierta que está analizando realizar un paro por tiempo indeterminado. En este momento, al interior del gremio se está votando entre diferentes mociones de medidas de fuerza.

El comunicado de las agrupaciones de la Facultad de Psicología

“Algo que sentimos y que nos lleva a apostar firmemente a la unidad es el orgullo de ser parte de la Universidad Pública Argentina: una universidad que no borra singularidades y que se piensa como un espacio común”, comienza el comunicado firmado por Pulsión, La Masotta, Alde y Pampillón, que fue publicado este lunes.

“Lo hacemos en un contexto político que avanza contra la Universidad pública y contra todo lo colectivo, empujándonos a resolver de manera individual lo que en realidad es un problema común, debilitando los lazos comunitarios y fomentando la fragmentación, cultivando odio y miedo”, siguen las agrupaciones de diversos colores políticos, y agregan: “Hoy ese desbalance se expresa con fuerza en el empobrecimiento de los salarios docentes y por consecuencia, en la suspensión reiterada de las mesas de exámenes por paros. Entendemos que esta medida es necesaria y que, lamentablemente, afecta a las trayectorias estudiantiles. Materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”

“Al mismo tiempo, esa idea de comunidad también se quiebra cuando vemos como el salario y las condiciones de vida de nuestrxs docentes se destruyen, generando situaciones muy delicadas que también ponen en riesgo las trayectorias laborales y familiares. Sin embargo, no podemos desoír los planteos que hoy hace gran parte de lxs estudiantes y, detrás de ellos, el esfuerzo de sus familias en la Argentina de hoy”, continúa el comunicado.

Defender la Universidad pública implica también defender el derecho a estudiar, rendir y recibirse. Y eso sólo es posible con mayor organización y con acuerdos que cuiden a la comunidad universitaria en su conjunto”, aseguran las organizaciones estudiantiles de la Facultad de Psicología de la UNR.

“Desde diferentes espacios políticos de la Facultad pedimos a las distintas cátedras y autoridades de la Facultad de Psicología que, frente a los paros programados y sin entorpecer las medidas tomadas, se tengan en cuenta los derechos de lxs estudiantes y, con ellos, los de todo el pueblo argentino”, advierten.

“La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen como comunidad universitaria y para no seguir erosionando los lazos que nos unen. Porque cuando se rompe la comunidad, se nos enfrenta entre pares, se profundizan las diferencias y se instala el miedo como forma de organización social”, solicitan las diferentes agrupaciones estudiantiles.

Coad analiza el paro por tiempo indeterminado

En un contexto de desfinanciamiento de los sueldos docentes, el gremio abrió una votación docente sobre dos medidas de fuerza para continuar el plan de lucha salarial. Ambas incluyen la posibilidad de ir al paro por tiempo indeterminado.

La primera moción consta de las siguientes medidas de fuerza: una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio. La segunda moción es de paro por tiempo indeterminado a partir de marzo.

"Ambas mociones se proponen como posiciones para construir medidas de lucha coordinadas con las federaciones y asociaciones de base docentes de todo el país", expresó Coad.