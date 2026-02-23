La Capital | La Ciudad | UNR

Desde el radicalismo hasta el Alde: agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

En la Facultad de Psicología se produjo una inesperada unión. Las agrupaciones piden que se “respeten los derechos de los estudiantes” y que se sigan tomando exámenes, a pesar de los paros

23 de febrero 2026 · 11:58hs
Diversas agrupaciones estudiantiles de la UNR se unen para pedir la continuidad de las mesas de examen

Foto: gentileza Coad

Diversas agrupaciones estudiantiles de la UNR se unen para pedir la continuidad de las mesas de examen

Una unión inesperada está tomando lugar entre las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En la Facultad de Psicología, emplazada en la Ciudad Universitario de Rosario (CUR), espacio popularmente conocido como La Siberia, movimientos de estudiantes de distintos partidos políticos se juntaron para pedir que no se levanten las mesas de examen, a pesar de los paros docentes. Desde el Alde hasta el radicalismo, pasando por sectores peronistas, un importante número de organizaciones se aunaron en el mismo pedido, sin importar el color partidario.

En particular, las agrupaciones estudiantiles de todo el arco político de la Facultad de Psicología reconocen la importancia de la lucha docente y el reclamo salarial, pero al mismo tiempo entienden que los frecuentes paros “afectan a las trayectorias estudiantiles”. Por ese motivo, exigen la continuidad de las mesas de exámenes y piden que se consideren los “derechos de los estudiantes”.

“Materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”, expresan las agrupaciones estudiantiles en un comunicado en conjunto, y resaltan: “La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen como comunidad universitaria”.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by La Masotta (@lamasotta)

>> Leer más: Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

El comunicado cuenta con la firma de Pulsión, conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y sector del radicalismo estudiantil que responde a Franco Bartolacci, rector de la UNR; La Massota, La Cámpora y otras facciones del peronismo; Alde y Pampillón, dos agrupaciones de izquierda que tienen fuerte presencia en la movida universitaria rosarina.

Un punto importante es que el pedido en unidad en la Facultad de Psicología llega luego de que Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR, advierta que está analizando realizar un paro por tiempo indeterminado. En este momento, al interior del gremio se está votando entre diferentes mociones de medidas de fuerza.

El comunicado de las agrupaciones de la Facultad de Psicología

“Algo que sentimos y que nos lleva a apostar firmemente a la unidad es el orgullo de ser parte de la Universidad Pública Argentina: una universidad que no borra singularidades y que se piensa como un espacio común”, comienza el comunicado firmado por Pulsión, La Masotta, Alde y Pampillón, que fue publicado este lunes.

“Lo hacemos en un contexto político que avanza contra la Universidad pública y contra todo lo colectivo, empujándonos a resolver de manera individual lo que en realidad es un problema común, debilitando los lazos comunitarios y fomentando la fragmentación, cultivando odio y miedo”, siguen las agrupaciones de diversos colores políticos, y agregan: “Hoy ese desbalance se expresa con fuerza en el empobrecimiento de los salarios docentes y por consecuencia, en la suspensión reiterada de las mesas de exámenes por paros. Entendemos que esta medida es necesaria y que, lamentablemente, afecta a las trayectorias estudiantiles. Materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”

“Al mismo tiempo, esa idea de comunidad también se quiebra cuando vemos como el salario y las condiciones de vida de nuestrxs docentes se destruyen, generando situaciones muy delicadas que también ponen en riesgo las trayectorias laborales y familiares. Sin embargo, no podemos desoír los planteos que hoy hace gran parte de lxs estudiantes y, detrás de ellos, el esfuerzo de sus familias en la Argentina de hoy”, continúa el comunicado.

Defender la Universidad pública implica también defender el derecho a estudiar, rendir y recibirse. Y eso sólo es posible con mayor organización y con acuerdos que cuiden a la comunidad universitaria en su conjunto”, aseguran las organizaciones estudiantiles de la Facultad de Psicología de la UNR.

“Desde diferentes espacios políticos de la Facultad pedimos a las distintas cátedras y autoridades de la Facultad de Psicología que, frente a los paros programados y sin entorpecer las medidas tomadas, se tengan en cuenta los derechos de lxs estudiantes y, con ellos, los de todo el pueblo argentino”, advierten.

“La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen como comunidad universitaria y para no seguir erosionando los lazos que nos unen. Porque cuando se rompe la comunidad, se nos enfrenta entre pares, se profundizan las diferencias y se instala el miedo como forma de organización social”, solicitan las diferentes agrupaciones estudiantiles.

Coad analiza el paro por tiempo indeterminado

En un contexto de desfinanciamiento de los sueldos docentes, el gremio abrió una votación docente sobre dos medidas de fuerza para continuar el plan de lucha salarial. Ambas incluyen la posibilidad de ir al paro por tiempo indeterminado.

La primera moción consta de las siguientes medidas de fuerza: una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio. La segunda moción es de paro por tiempo indeterminado a partir de marzo.

"Ambas mociones se proponen como posiciones para construir medidas de lucha coordinadas con las federaciones y asociaciones de base docentes de todo el país", expresó Coad.

Noticias relacionadas
Los docentes de la UNR expusieron su preocupación por la postura del gobierno nacional contra las universidades

Docentes de la UNR en alerta por modificaciones en la ley de financiamiento universitario

Una mujer mira la góndola de un supermercado en Rosario en busca del mejor precio

Una familia de Rosario necesitó más de $1,4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza: podrían ir al paro indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

El gimnasio de la UNR es uno de los espacios más importantes para la práctica de deportes. 

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto