La hazaña de Tomás Etcheverry en Río de Janeiro: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

El argentino conquistó el ATP 500 de Brasil luego de batallar por más de siete horas en cancha este domingo y se acercó al mejor ranking de su carrera

Tomás Etcheverry se coronó campeón del Río Open luego de derrotar al chileno Alejandro Tabilo por 3/6, 7/6 y 6/4 en un ardua definición de tres horas. De este modo, el argentino subió 18 puestos en el ranking ATP y a partir de este lunes se ubica como 33 del mundo.

El camino del platense de 26 años hacia la conquista del torneo de categoría 500 fue muy trabajado: registró casi 14 horas de juego durante los cinco partidos que disputó en la competencia.

Las reiteradas condiciones climáticas adversas demoraron la definición del título carioca. En el primer turno de semifinales del sábado, el argentino se enfrentó al checo Vit Kopriva (65º). Sin embargo, ese día solo pudo disputarse el primer set, que se lo llevó el europeo por 6/4, hasta que la incesante lluvia postergó el encuentro.

A primeras horas de la mañana de domingo, Etcheverry pudo dar vuelta el marcador y se quedó con el pase a la final del certamen en Río de Janeiro tras quedarse con el segundo y tercer parcial, ambos por 7/6. La reanudación del partido también se vio interrumpida en el segundo set por el protocolo de "calor extremo", un parate por hidratación de diez minutos cuando las temperaturas superan los 30ºC. Sin embargo, la demora se extendió más de lo contemplado.

Tras el maratónico partido de casi cuatro horas, una el día sábado y otras tres el domingo, el platense debió saltar nuevamente a cancha apenas tres horas después de haber finalizado el encuentro anterior. Tabilo, su rival en la lucha por el título venía de derrotar cómodamente al peruano Ignacio Buse por 6/3 y 6/3.

Aunque parecía extenuado por el desgaste acumulado durante la semana, el argentino sacó su espíritu combativo y dejó hasta la última gota de esfuerzo para remontar la final del ATP 500, donde llegó a estar set y break abajo.

Cómo quedó Etcheverry tras el título en Río de Janeiro

Durante la ceremonia de premiación, Tomy expresó su felicidad por el logro personal: "Es un sueño cumplido para mí, es mi primer título y venía buscándolo mucho con mi equipo. Di 100%, era la final, era el partido más importante y lo dejé todo. Había perdido tres finales y estoy muy emocionado ahora mismo".

Tras perder las definiciones de Santiago 2023, Houston 2024 y Lyon 2024, el argentino no dudó: "Es el día más feliz de mi vida. ¡Gané mi primer título! No lo puedo creer".

Con esta exponencial subida en la clasificación ATP, el entrenado por Wally Grinovero se convirtió en el segundo argentino mejor ubicado en el ranking mundial, detrás de Francisco Cerúndolo (19º). Además, se acercó al histórico puesto 27º obtenido en febrero de 2024.

Su próximo torneo en el calendario será el ATP 250 de Santiago de Chile, donde saldrá como quinto preclasificado y enfrentará al local Matías Soto (317º).