La Capital | Ovación | Tomas Etcheverry

La hazaña de Tomás Etcheverry en Río de Janeiro: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

El argentino conquistó el ATP 500 de Brasil luego de batallar por más de siete horas en cancha este domingo y se acercó al mejor ranking de su carrera

23 de febrero 2026 · 10:03hs
Tomás Etcheverry levantó el título del ATP 500 de Río de Janeiro

Tomás Etcheverry levantó el título del ATP 500 de Río de Janeiro

Tomás Etcheverry se coronó campeón del Río Open luego de derrotar al chileno Alejandro Tabilo por 3/6, 7/6 y 6/4 en un ardua definición de tres horas. De este modo, el argentino subió 18 puestos en el ranking ATP y a partir de este lunes se ubica como 33 del mundo.

El camino del platense de 26 años hacia la conquista del torneo de categoría 500 fue muy trabajado: registró casi 14 horas de juego durante los cinco partidos que disputó en la competencia.

Las reiteradas condiciones climáticas adversas demoraron la definición del título carioca. En el primer turno de semifinales del sábado, el argentino se enfrentó al checo Vit Kopriva (65º). Sin embargo, ese día solo pudo disputarse el primer set, que se lo llevó el europeo por 6/4, hasta que la incesante lluvia postergó el encuentro.

A primeras horas de la mañana de domingo, Etcheverry pudo dar vuelta el marcador y se quedó con el pase a la final del certamen en Río de Janeiro tras quedarse con el segundo y tercer parcial, ambos por 7/6. La reanudación del partido también se vio interrumpida en el segundo set por el protocolo de "calor extremo", un parate por hidratación de diez minutos cuando las temperaturas superan los 30ºC. Sin embargo, la demora se extendió más de lo contemplado.

Tras el maratónico partido de casi cuatro horas, una el día sábado y otras tres el domingo, el platense debió saltar nuevamente a cancha apenas tres horas después de haber finalizado el encuentro anterior. Tabilo, su rival en la lucha por el título venía de derrotar cómodamente al peruano Ignacio Buse por 6/3 y 6/3.

>> Leer más: Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Aunque parecía extenuado por el desgaste acumulado durante la semana, el argentino sacó su espíritu combativo y dejó hasta la última gota de esfuerzo para remontar la final del ATP 500, donde llegó a estar set y break abajo.

Cómo quedó Etcheverry tras el título en Río de Janeiro

Durante la ceremonia de premiación, Tomy expresó su felicidad por el logro personal: "Es un sueño cumplido para mí, es mi primer título y venía buscándolo mucho con mi equipo. Di 100%, era la final, era el partido más importante y lo dejé todo. Había perdido tres finales y estoy muy emocionado ahora mismo".

Tras perder las definiciones de Santiago 2023, Houston 2024 y Lyon 2024, el argentino no dudó: "Es el día más feliz de mi vida. ¡Gané mi primer título! No lo puedo creer".

Con esta exponencial subida en la clasificación ATP, el entrenado por Wally Grinovero se convirtió en el segundo argentino mejor ubicado en el ranking mundial, detrás de Francisco Cerúndolo (19º). Además, se acercó al histórico puesto 27º obtenido en febrero de 2024.

Su próximo torneo en el calendario será el ATP 250 de Santiago de Chile, donde saldrá como quinto preclasificado y enfrentará al local Matías Soto (317º).

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi quedó, una vez más, a cargo del primer equipo de Newells, esta vez tras la salida de Orsi-Gómez.

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Lucas Bernardi será nuevamente el piloto de tormentas de Newells

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

Jorge Almirón ya está experimentado lo que se vive en Rosario previo a un clásico, aunque primero esté Gimnasia.

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Los futbolistas de Newells se retiran de la cancha de Banfield. Los rostros hablan por sí mismos.

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos
Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP
Ovación

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"