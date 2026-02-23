La Capital | Policiales | Villa Banana

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

El paciente de 18 años recibió un balazo en el glúteo a la medianoche. El presunto agresor forcejeó con la policía hasta que lo arrestaron

La víctima fue trasladada desde Villa Banana hasta el Heca.

La víctima fue trasladada desde Villa Banana hasta el Heca.

La policía rosarina detuvo este domingo a un hombre de 35 años y le secuestró varias armas de fuego. El operativo comenzó a última hora, cuando un joven fue baleado en Villa Banana y las fuerzas de seguridad provinciales empezaron a buscar a los responsables.

De acuerdo a la versión preliminar, el sospechoso quedó bajo arresto cerca del cruce de Amenábar y Lima. Se trata del mismo sector que hace un año fue escenario de un triple crimen con tintes mafiosos. Meses después se registró un cuarto homicidio en esa esquina.

En esta oportunidad, un muchacho de 18 años recibió un disparo en un pasillo de la zona oeste. Después de la denuncia, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevarlo al hospital para atenderlo por las lesiones.

Un joven baleado a la medianoche en Villa Banana

Cristian O. fue baleado alrededor de las 23.30 en Villa Banana. Luego del aviso de un suboficial que ya estaba trabajando allí, agentes del Comando Radioeléctrico salieron a patrullar las inmediaciones. En ese momento, un hombre que se cruzó con ellos salió corriendo e ignoró la orden para detenerse.

Detenido Amenábar Lima

Según el primer reporte oficial, Juan Alberto B. se metió en el patio de una casilla que parecía abandonada. Entonces empezó a forcejear con los policías que lo habían rodeado y finalmente quedó bajo arresto.

>> Leer más: Triple crimen de Villa Banana: imputaron a uno de los sicarios y otros detenidos luego del hecho

Mientras se llevaba a cabo el procedimiento posterior a la captura, el joven herido recibió asistencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos constataron que tenía lesiones en uno de sus glúteos por el impacto de un proyectil.

En cuanto al detenido, las autoridades detallaron que llevaba una pistola calibre 9 milímetros en la cintura. Más tarde secuestraron una bolsa negra que había sido arrojada por el presunto agresor. Adentro había otras dos armas de fuego similares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 32ª.

