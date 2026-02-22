La Capital | La Ciudad | colonias municipales

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como gran protagonista

Miles de rosarinos participaron de una temporada que combinó distinta actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

22 de febrero 2026 · 19:48hs
Terminó una nueva edición de las colonias municipales. 

Terminó una nueva edición de las colonias municipales. 

Terminó una nueva edición de las colonias municipales de verano en los polideportivos de la ciudad. Miles de personas formaron parte de una jornada que combinó distinta actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Organizadas por la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, las colonias se desarrollaron en los polideportivos municipales y en clubes con convenio, con actividades recreativas, deportivas y acuáticas que combinaron aprendizaje, diversión y construcción de vínculos.

Jornadas especiales

La temporada también estuvo atravesada por jornadas especiales que ya forman parte de la identidad del verano rosarino. La tradicional clase masiva de aquagym en el Balneario del Saladillo volvió a convocar a miles de adultos mayores en una celebración del movimiento y la vida saludable.

En el parque del Mercado se realizaron encuentros destacados como la jornada Talentos, en la que chicas y chicos mostraron sus habilidades acuáticas, y propuestas integradoras como la jornada recreativa con pizzas compartidas, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia.

Además, los talleres deportivos impulsados por el Centro Regional de Alto Rendimiento (Crear) recorrieron distintos polideportivos, acercando disciplinas federadas a las colonias con profesoras y profesores especializados, articulando el deporte comunitario con el desarrollo deportivo de la ciudad.

>>Leer más: Verano en familia: la Costa Atlántica que eligen quienes viajan con chicos

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

La temporada sumó, además, un eje distintivo: muchas de las propuestas estuvieron vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el máximo evento multideportivo que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre con Rosario como una de sus sedes principales.

Durante el verano se realizaron jornadas temáticas y activaciones deportivas inspiradas en disciplinas que formarán parte del programa oficial de los Juegos. De esta manera, el espíritu suramericano comenzó a vivirse en cada barrio, acercando el gran evento a las nuevas generaciones.

Política pública

La secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, destacó que “cada temporada, las colonias municipales reflejan el compromiso de la ciudad con el deporte como política pública. Son espacios de inclusión, de aprendizaje y de construcción de comunidad”.

En esa línea, remarcó que “detrás de cada jornada hay un enorme trabajo en equipo de profesoras y profesores, guardavidas, coordinadores y personal de mantenimiento que garantizan espacios seguros y de calidad para miles de familias”.

Además, subrayó: “Este verano comenzó a sentirse con fuerza el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Queremos que las chicas y los chicos vivan los juegos como propios, que sientan que forman parte de esta historia deportiva que está escribiendo Rosario”.

Con el cierre de la temporada estival, la Municipalidad reafirma su compromiso con una gestión deportiva cercana, inclusiva y sostenida, consolidando a Rosario como una ciudad que apuesta al deporte como herramienta de transformación social y proyección internacional.

Noticias relacionadas
El pasaje Simeoni se sigue transformando. La tradicional fachada de la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Siempre sonriente. Pocho y Montaldo son referentes de la labor de Berenice.

Barrio Ludueña: "Hay otras voces que merecen ser escuchadas"

Por la inseguridad, en su momento dispuso la construcción de un muro perimetral de protección en la escuela 1027.

Barrio Ludueña: la educación como resguardo de una realidad social compleja

Ver comentarios

Las más leídas

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Lo último

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles
El Mundo

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Ovación
Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación
Ovación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Policiales
Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

La Ciudad
Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino