Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como gran protagonista

Miles de rosarinos participaron de una temporada que combinó distinta actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Terminó una nueva edición de las colonias municipales de verano en los polideportivos de la ciudad. Miles de personas formaron parte de una jornada que combinó distinta actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Organizadas por la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, las colonias se desarrollaron en los polideportivos municipales y en clubes con convenio, con actividades recreativas, deportivas y acuáticas que combinaron aprendizaje, diversión y construcción de vínculos.

La temporada también estuvo atravesada por jornadas especiales que ya forman parte de la identidad del verano rosarino. La tradicional clase masiva de aquagym en el Balneario del Saladillo volvió a convocar a miles de adultos mayores en una celebración del movimiento y la vida saludable.

En el parque del Mercado se realizaron encuentros destacados como la jornada Talentos, en la que chicas y chicos mostraron sus habilidades acuáticas, y propuestas integradoras como la jornada recreativa con pizzas compartidas, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia.

Además, los talleres deportivos impulsados por el Centro Regional de Alto Rendimiento (Crear) recorrieron distintos polideportivos, acercando disciplinas federadas a las colonias con profesoras y profesores especializados, articulando el deporte comunitario con el desarrollo deportivo de la ciudad.

>>Leer más: Verano en familia: la Costa Atlántica que eligen quienes viajan con chicos

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

La temporada sumó, además, un eje distintivo: muchas de las propuestas estuvieron vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el máximo evento multideportivo que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre con Rosario como una de sus sedes principales.

Durante el verano se realizaron jornadas temáticas y activaciones deportivas inspiradas en disciplinas que formarán parte del programa oficial de los Juegos. De esta manera, el espíritu suramericano comenzó a vivirse en cada barrio, acercando el gran evento a las nuevas generaciones.

Política pública

La secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, destacó que “cada temporada, las colonias municipales reflejan el compromiso de la ciudad con el deporte como política pública. Son espacios de inclusión, de aprendizaje y de construcción de comunidad”.

En esa línea, remarcó que “detrás de cada jornada hay un enorme trabajo en equipo de profesoras y profesores, guardavidas, coordinadores y personal de mantenimiento que garantizan espacios seguros y de calidad para miles de familias”.

Además, subrayó: “Este verano comenzó a sentirse con fuerza el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Queremos que las chicas y los chicos vivan los juegos como propios, que sientan que forman parte de esta historia deportiva que está escribiendo Rosario”.

Con el cierre de la temporada estival, la Municipalidad reafirma su compromiso con una gestión deportiva cercana, inclusiva y sostenida, consolidando a Rosario como una ciudad que apuesta al deporte como herramienta de transformación social y proyección internacional.