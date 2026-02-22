La Capital | La Ciudad | Pasaje Simeoni

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable para los rosarinos: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Los dueños del inmueble vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

22 de febrero 2026 · 12:51hs
El pasaje Simeoni se sigue transformando. La tradicional fachada de la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni se sigue transformando. La tradicional fachada de la parrillita de Don Alberto

La tradicional "parrillita de Don Alberto" cerrará sus inolvidables puertas el próximo domingo 1° de marzo, en lo que será otro cambio en la fisonomía del pasaje Simeoni, en pleno centro de Rosario. Según confirmó a La Capital su dueño, Jorge Zappala, el inmueble fue vendido y será demolido para dar lugar a un nuevo desarrollo inmobiliario.

El cierre se suma a otros movimientos en esa esquina estratégica de Mitre y la cortada Simeoni. En 2021 cerró el bar Jekyll & Hyde y en su lugar comenzó a levantarse un edificio. Ahora, el histórico local gastronómico seguirá el mismo camino.

Zappala explicó que la decisión no estuvo en sus manos. El propietario del inmueble reside fuera del país y optó por vender. “Yo no puedo hacer nada. Los valores cada vez son más altos y ni por asomo podía hacer una oferta para tratar de retener el lugar”, lamentó.

El comerciante lleva más de una década al frente del negocio. “Esto me cambia la vida”, expresó. A punto de cumplir 60 años, reconoce que el panorama laboral no es sencillo: “Ya casi con 60 años estoy fuera de todo circuito laboral. ¿Quién va a tomar una persona a mi edad?”, se preguntó.

El histórico local fue mucho más que una parrilla: durante décadas funcionó como punto de encuentro de generaciones y como refugio de una forma de habitar la ciudad que hoy parece en retirada. A contramano de la lógica acelerada y productivista de la posmodernidad, lejos de algoritmos y métricas, “la parrillita” ofrecía algo cada vez más escaso: tiempo suspendido para conversar, discutir ideas y simplemente estar con otros.

parrillita de don alberto 2

El Pasaje Simeoni en transformación

El pasaje Simeoni viene experimentando una mutación sostenida. Lo que durante años fue un corredor con impronta gastronómica y nocturna ahora aparece en la mira de desarrolladores inmobiliarios, en una zona de alto valor por su ubicación y cercanía con el microcentro comercial.

La demolición del inmueble donde funciona Don Alberto refuerza esa tendencia. Aunque aún no trascendieron detalles del nuevo proyecto, todo indica que seguirá la línea de los desarrollos recientes en el área.

Integrantes del grupo Basta de Demoliciones, recordaron que en esa zona funcionaba el Mercado Norte, inaugurado en 1876 sobre Mitre, entre Tucumán y el pasaje Zabala. Este funcionó como mercado de abasto hasta su demolición en 1980, cuando se construyó la plaza de la Cooperación, conocida popularmente como plaza del Che. A su alrededor se había desarrollado una intensa trama comercial y social.

mercado norte rosario

Con el tiempo, la cortada empedrada mutó hacia un polo de vida nocturna y cultural. La parrillita de Don Alberto fue La Parrilla Norte, punto de reunión de la bohemia de los años 60. Según recordaron miembros de ese grupo, por esas mesas pasaron figuras como Aldo Oliva, Juan José Saer, Rafael Ielpi y otros referentes de la escena literaria y artística local. Más tarde llegaron bares emblemáticos como Don Nicanor, Valequé, Zeppelin y Berlín.

Con el cierre de la parrilla, el pasaje pierde otro espacio tradicional y muchos rosarinos se quedan sin uno de sus rincones favoritos para ir a comer tira de asado y brindar con la familia, los amigos y los amores.

Los clientes se despiden de la parrilla

"Cada uno de nosotros lleva sus memorias del sitio, y además juntos trenzamos tantas historias. Siempre teniendo presente el recuerdo de Humberto. Nuestras cenas allí son simples, ni necesitamos carta. Nos sentimos , y nos hacen sentir, parte de esa familia", escribió en Facebook la usuaria Marcela Libonatti, una de las primeras en expresarse sobre el cierre. Su mensaje resume la emoción que atraviesa a quienes iban de forma habitual y se sentían parte del negocio.

Embed

De parrilla a novela

La importancia de "la parrillita de Don Alberto" para Rosario quedó plasmada en 2024 con la publicación de La parrillita, novela del doctor en Letras y crítico rosarino Roberto Retamoso.

Aunque en la ficción el pasaje no se especifica, la imagen de la tapa evoca a la parrillita. En el texto, la mesa principal funciona como centro gravitacional de un grupo de intelectuales rosarinos. Literatura, teatro, psicoanálisis, filosofía y política atraviesan una historia que evoca la bohemia local de los años setenta y ochenta.

descarga (1)

El libro, publicado por HomoSapiens Ediciones, convierte a la parrilla en escenario existencial. Allí, un psicoanalista frustrado, un psiquiatra con pasado militante, una actriz de teatro y un escritor aristócrata sostienen la amistad como último refugio frente al paso del tiempo.

Noticias relacionadas
Por la inseguridad, en su momento dispuso la construcción de un muro perimetral de protección en la escuela 1027.

Barrio Ludueña: la educación como resguardo de una realidad social compleja

 del consumo problemático aumenta drásticamente la probabilidad de desarrollar una adicción severa en la vida adulta.

Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

el director tecnico que cambio los numeros por el futbol adaptado

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Un casa subterránea descubierta de casualidad.

La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Lo último

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El conmovedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas: Se puede enfrentar el infierno con dignidad

El conmovedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas: "Se puede enfrentar el infierno con dignidad"

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Los dueños del inmueble vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La historia de la casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de la dupla  Orsi-Gómez llegó a su fin

Ovación
El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show
Ovación

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

Newells y un partido de seis puntos que perdió y lo pone en riesgo demasiado rápido

Newell's y un partido de seis puntos que perdió y lo pone en riesgo demasiado rápido

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Policiales
El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

La Ciudad
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Barrio Ludueña: la educación como resguardo de una realidad social compleja

Barrio Ludueña: la educación como resguardo de una realidad social compleja

Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba