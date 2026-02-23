Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El propietario se había ido a trabajar media hora antes. Su pareja fue trasladada al hospital junto al resto de la familia

Los Bomberos Zapadores de Rosario apagaron este lunes un incendio en la zona sur de la ciudad y el siniestro se produjo en un marco preocupante. Adentro de la casa estaban una mujer embarazada y sus dos hijos. Todas las personas lograron salir, pero sufrieron pérdidas graves.

El operativo concluyó pocos minutos después de las 8 de la mañana, cuando el personal de la Unidad Regional II logró sofocar las llamas en la esquina de Ovidio Lagos y pasaje 1223 . El fuego provocó daños significativos en la planta alta, donde se ubican las habitaciones de la familia.

"Yo me había ido a trabajar hace un ratito y me avisaron los vecinos que ocurrió esto", comentó Carlos a través de LT8 . Luego indicó que su pareja había sido trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña junto con su hijo de 12 años y su hija de tres .

El dueño de la vivienda presume que el incendio comenzó cerca de las 7 de la mañana. Un rato antes se había ido a trabajar y no había notado ningún inconveniente. Durante la charla con los encargados del operativo se enteró de que se había producido un cortocircuito con el ventilador en uno de los dormitorios.

Incendio pasaje 1223 al 2700 Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Los bomberos tardaron menos de 40 minutos en neutralizar el peligro en inmediaciones del barrio Itatí. El primer reporte oficial indica que las llamas dañaron las paredes y derritieron los cables eléctricos. También se constató la destrucción de una cama de dos plazas, un ropero de madera, un modular y ropa.

>> Leer más: Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Luego de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de asistir a la mujer embarazada. Pasadas las 8 de la mañana, la situación estaba bajo control y la vivienda seguía en pie, pero la familia no estaba en condiciones de abrir el negocio que tienen en la planta baja.

"Esto lo hemos puesto por la situación social que se está viviendo, es difícil", comentó Carlos respecto del comercio que instalaron debajo de las habitaciones. A continuación, manifestó: "Con mi trabajo no alcanza y, como toda la gente, hemos buscado otras alternativas. Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho".

¿Cómo ayudar a la familia afectada por el incendio?

El dueño de la casa confirmó que sus hijos perdieron muchas cosas por culpa del incendio. Entre otras cuestiones a resolver, mencionó la necesidad de reponer la ropa perdida y las camas que tenían en la planta alta.

Incendio Ovidio Lagos pasaje 1223 2

En caso de que alguien pueda colaborar con la familia, Carlos puso a disposición su número de teléfono: 341-7-535558. "Vamos a pedirle a Dios para que todo esté bien y estemos pronto de vuelta", concluyó.