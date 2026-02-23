La Capital | La Ciudad | incendio

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El propietario se había ido a trabajar media hora antes. Su pareja fue trasladada al hospital junto al resto de la familia

23 de febrero 2026 · 09:13hs
El incendio provocó daños importantes en la planta alta.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El incendio provocó daños importantes en la planta alta.

Los Bomberos Zapadores de Rosario apagaron este lunes un incendio en la zona sur de la ciudad y el siniestro se produjo en un marco preocupante. Adentro de la casa estaban una mujer embarazada y sus dos hijos. Todas las personas lograron salir, pero sufrieron pérdidas graves.

El operativo concluyó pocos minutos después de las 8 de la mañana, cuando el personal de la Unidad Regional II logró sofocar las llamas en la esquina de Ovidio Lagos y pasaje 1223. El fuego provocó daños significativos en la planta alta, donde se ubican las habitaciones de la familia.

"Yo me había ido a trabajar hace un ratito y me avisaron los vecinos que ocurrió esto", comentó Carlos a través de LT8. Luego indicó que su pareja había sido trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña junto con su hijo de 12 años y su hija de tres.

¿Por qué se produjo el incendio en zona sur?

El dueño de la vivienda presume que el incendio comenzó cerca de las 7 de la mañana. Un rato antes se había ido a trabajar y no había notado ningún inconveniente. Durante la charla con los encargados del operativo se enteró de que se había producido un cortocircuito con el ventilador en uno de los dormitorios.

Incendio pasaje 1223 al 2700

Los bomberos tardaron menos de 40 minutos en neutralizar el peligro en inmediaciones del barrio Itatí. El primer reporte oficial indica que las llamas dañaron las paredes y derritieron los cables eléctricos. También se constató la destrucción de una cama de dos plazas, un ropero de madera, un modular y ropa.

>> Leer más: Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Luego de la denuncia, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de asistir a la mujer embarazada. Pasadas las 8 de la mañana, la situación estaba bajo control y la vivienda seguía en pie, pero la familia no estaba en condiciones de abrir el negocio que tienen en la planta baja.

"Esto lo hemos puesto por la situación social que se está viviendo, es difícil", comentó Carlos respecto del comercio que instalaron debajo de las habitaciones. A continuación, manifestó: "Con mi trabajo no alcanza y, como toda la gente, hemos buscado otras alternativas. Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho".

¿Cómo ayudar a la familia afectada por el incendio?

El dueño de la casa confirmó que sus hijos perdieron muchas cosas por culpa del incendio. Entre otras cuestiones a resolver, mencionó la necesidad de reponer la ropa perdida y las camas que tenían en la planta alta.

Incendio Ovidio Lagos pasaje 1223 2

En caso de que alguien pueda colaborar con la familia, Carlos puso a disposición su número de teléfono: 341-7-535558. "Vamos a pedirle a Dios para que todo esté bien y estemos pronto de vuelta", concluyó.

Noticias relacionadas
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo. 

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

El valor del viaje en colectivo dio un salto interanual de más del 43 por ciento.

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La Justicia le ordenó a la EPE que cumpla con la resolución judicial de incluir la deuda por cuota alimentaria de un padre moros, dentro de la factura de la luz. Hay antecedentes en Tucumán y Chaco.

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos
Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP
Ovación

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"