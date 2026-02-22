La Capital | Policiales | Puerto San Martín

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata de personas

Gendarmería secuestró un kilo y medio de cocaína y más de 500 gramos de marihuana. Una mujer hallada desvanecida en la vivienda denunció hechos de violencia

22 de febrero 2026 · 19:33hs
El procedimiento de Gendarmería tuvo lugar el sábado en una casa frente a una escuela secundaria de Puerto San Martín.
En la requisa los gendarmes hallaron más de un kilo y medio de cocaína y unos 570 gramos de marihuana

Un punto de venta de drogas frente una escuela de Puerto San Martín fue desbaratado el sábado por Gendarmería a partir de la detención de un hombre en la calle. En el procedimiento se incautó cerca de un kilo y medio de cocaína y, además, fue hallada una mujer desvanecida que al recuperarse denunció hechos de violencia, por lo cual se investigará una posible situación de trata.

Fuentes de Gendarmería confirmaron el procedimiento realizado el sábado a la tarde en el marco de tareas de patrullaje motorizado por parte de efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana San Lorenzo en la ciudad de Puerto General San Martín. En inmediaciones de Presidente Roca y Paraguay, los gendarmes vieron a un hombre que al notar la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga. Así comenzó una persecución durante la cual alcanzaron al sospechoso y le secuestraron una bolsa con drogas.

En ese marco los agentes llegaron hasta una casa ubicada frente a una escuela secundaria, en Almirante Brown y Néstor Kirchner, donde se montó un operativo a raíz de lo que denominaron “actividades sospechosas”.

En la requisa los gendarmes hallaron más de un kilo y medio de cocaína y unos 570 gramos de marihuana

En la vivienda los gendarmes hallaron bolsas similares a las secuestradas en manos del sospechoso y en la requisa se encontraron más drogas: poco más de un kilo y medio de cocaína fraccionada en 2.427 dosis y poco más de medio kilo de marihuana, también fraccionada en 335 bochitas.

Posible trata

En ese marco los gendarmes encontraron a una mujer que estaba desvanecida en una cama. Una vez asistida en el lugar por parte de personal médico convocado a tal fin, la mujer manifestó haber sido víctima de violencia. En ese sentido los voceros dieron cuenta de que presentaba “signos visibles” de agresión en su cara.

Los uniformados dieron intervención a la fiscalía de Microtráfico y la fiscal Luisina Paponi dispuso el secuestro de la droga, así como de 1.204.000 pesos en efectivo hallados en la casa y diez teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la investigación.

Asimismo, en cuanto a la mujer hallada desvanecida en la casa, la fiscal solicitó la intervención de los organismos competentes para asistencia y contención, teniendo en cuenta la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas.

