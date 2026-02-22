La Capital | El Mundo | Donald Trump

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

La seguridad de Mar-a-Lago abatió a un joven de 21 años que tenía una escopeta y un bidón de combustible

22 de febrero 2026 · 22:30hs
Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

Un joven armado ingresó en auto al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, y fue abatido, según un vocero del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El joven, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, tenía un bidón de combustible y una escopeta, según indicó el jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Su familia lo reportó como desaparecido hace unos días, y los investigadores creen que se dirigió hacia el sur y que en el camino consiguió la escopeta.

Guglielmi dijo que las autoridades encontraron la caja del arma en el vehículo después del incidente, que ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada de este domingo.

La persona abatida fue identificada por los investigadores como Austin Tucker Martin, de 21 años.

Aunque el presidente de Estados Unidos suele pasar los fines de semana en su complejo, él y la primera dama, Melania Trump, se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió la irrupción en Mar-a-Lago.

Tras ingresar cerca de la puerta norte de la propiedad, el joven fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un agente policial, según indicó el jefe de Policía del condado Palm Beach, Ric Bradshaw. “Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo”, dijo Bradshaw, y añadió que el personal de seguridad " disparó sus armas para neutralizar la amenaza”.

Los investigadores trabajan para elaborar un perfil psicológico y el motivo aún está bajo investigación.

Braeden Fields, primo de Martin, reaccionó con incredulidad. Lo describió como callado, con miedo a las armas y de una familia de fervientes partidarios de Trump. “Es un buen chico. No creería que haría algo así. Es alucinante”, indicó, para añadir que Martin “no lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma".

