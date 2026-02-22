La Capital | La Ciudad | Santa Fe

El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

El ministro Goity explicó que el salario inicial llegará a $1.300.000 en febrero. Ratificó además que las clases arrancan el 2 de marzo, pese al paro de Amsafé

22 de febrero 2026 · 09:59hs
El ministro de Educación de Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

En medio del conflicto paritario con Amsafé y Sadop, el gobierno de Santa Fe salió a defender su propuesta salarial. Desde la cartera de Educación subrayan que con este acuerdo, la provincia quedará entre las jurisdicciones con mejores salarios docentes del país.

El ministro de Educación, José Goity, explicó que la oferta fija un salario inicial de $1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales, una cifra que surge de combinar el mínimo garantizado con un fondo universal de capacitación de $100.000. Si el docente además suma Asistencia Perfecta, el ingreso trepa a $1.400.000.

"Un docente que en diciembre cobró $1.018.000 pasará a percibir $1.300.000 en febrero", señaló Goity, y resaltó que "ningún docente de Santa Fe tendrá aumentos inferiores a $270.000". El ministro remarcó que "recibo contra recibo, el incremento es sustancial y prioriza las escalas más bajas, que son las más afectadas por la pérdida del poder adquisitivo."

El fondo de capacitación

Uno de los elementos que el gobierno presenta como diferencial es la creación de un Fondo Universal de Capacitación, que Goity describió como inspirado en la lógica del Fonid, el Fondo Nacional de Incentivo Docente que el gobierno de Javier Milei dejó de pagar, pero con foco en mejorar los aprendizajes y reconocer la formación continua de los maestros santafesinos.

La propuesta incluye además posgrados gratuitos para docentes de nivel superior, concursos y titularizaciones pendientes para los niveles inicial, primario y especial, y una jerarquización de directivos mediante el incremento del suplemento por responsabilidad.

Para Goity, el conjunto de medidas configura "una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa." Y agregó que el esfuerzo salarial "representa un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, en un contexto de muchas dificultades, donde el sector privado pelea por no perder su trabajo."

Paro el 2 de marzo

El ministro ratificó una vez más que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con o sin acuerdo paritario, y destacó que la prioridad del gobierno es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.

La postura choca de frente con el plan de lucha de Amsafé, que tiene convocado un paro con concentración provincial en Santa Fe exactamente ese día, tras rechazar la oferta salarial con el 99,5% de los votos. Los docentes exigen un 33% de recomposición, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta.

Sadop también define

Sadop Rosario todavía no cerró su posición. El gremio que conduce Martín Lucero tiene abierta una consulta entre los docentes privados del sur provincial hasta las 14 del lunes 23 de febrero, con votación en más de 250 escuelas. Las opciones van desde la aceptación hasta un paro por tiempo indeterminado, pasando por medidas de fuerza de 24, 48 y 72 horas.

Si Sadop también vota el rechazo y se suma al paro del 2 de marzo, el conflicto docente abarcará tanto a la escuela pública como a la privada, y el inicio de clases en Santa Fe volverá a quedar en el centro de la escena.

