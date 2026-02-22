El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Cristián Buschiazzo, entrenador de Los Guerreros, el equipo de Rosario Central, fue elegido mejor DT en la primera Copa Libertadores de esa disciplina. "Es un trabajo conjunto", dice

_Quedate por acá que te van a dar un premio. Le dijo alguien del equipo, a su director técnico. Era la final de la primera Copa Libertadores de América de futbol para amputados , que se disputó en San Pablo (Brasil) la primera semana de febrero, y Cristián Buschiazzo pensó que le estaban haciendo una broma. Por eso, cuando su nombre sonó en el estadio como mejor DT del torneo, la emoción fue doble. "Es un trabajo de equipo", dice el entrenador que hace poco más de 20 años decidió dejar la carrera de Ciencias Económicas para dedicarse al deporte adaptado. Y no le fue mal.

Buschiazzo es rosarino, fanático del futbol y de Rosario Central. Hizo el secundario en el Superior de Comercio, la escuela media de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y, una vez recibido, siguió un camino conocido: empezó a estudiar Ciencias Económicas, La carrera se le hacía fácil, pero cuando estaba preparando los parciales de segundo año, dice, supo que no quería pasar el resto de su vida haciendo números.

Entonces, se anotó en el Isef N° 11 y allí su vida dio un giro. Estudiando la carrera de profesor de educación física participó en una actividad sobre fútbol adaptado y allí, recuerda, encontró su verdadera vocación . Ahora está al frente de Los Guerreros, el equipo de futbol para amputados del club Rosario Central y, hace dos semanas, lo destacaron como el mejor técnico de todos los equipos que participaron en la Copa Libertadores. Su grupo, además, se quedó con el cuarto puesto del torneo.

El viernes pasado, en el entretiempo del partido en el que se enfrentaron Rosario Central y Talleres, el equipo de Buschiazzo recibió un reconocimiento y quienes se acercaron al Gigante de Arroyito lo aplaudieron de pie. "Soy fanático del futbol y de Rosario Central. Mi vida se organiza alrededor de los partidos del canaya _dice emocionado el DT_. Por eso, también este reconocimiento es tan importante".

Buschiazzo se recibió de profesor de educación física, empezó a trabajar como docente en una cátedra relacionada con la problemática del deporte y la discapacidad, Estudió también lengua de señas, el profesorado en discapacidad intelectual, se recibió de director técnico y de periodista deportivo. El año pasado empezó también a estudiar fotografía. Todo eso, explica, con un objetivo: visibilizar lo que es el deporte para personas con discapacidad.

82058890 Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Y en medio de todo eso, en 2016, en el club Rosario Central formó un equipo de fútbol para personas amputadas. Los Guerreros, el grupo que este año participó de la primera Copa Libertadores de la disciplina. El torneo se disputó en San Pablo y reunió a los mejores clubes de seis países sudamericanos.

Los Guerreros lograron clasificar tras consagrarse segundos en la Liga Nacional, el campeonato se lo quedaron Los Teros, de Córdoba, los únicos dos clubes argentinos presentes en la competencia. Los rosarinos estuvieron emparejados en el Grupo C con Assama, al que le ganaron 1-0 y SRN Esperia, con el que perdieron 3-2. Accedieron así a Cuartos, donde superaron por 3-0 a Android FC de Ecuador. En semis, no pudieron nuevamente en SRN y terminaron cayendo en el duelo por el tercer puesto con Bento de Brasil, aunque aun así terminaron redondeando una participación más que destacada.

amputados3

Pasión y esfuerzo

Con el mismo espíritu competitivo que el convencional, el fútbol de amputados reúne a jugadores que tras una enfermedad o un accidente perdieron alguna de sus extremidades, pero no pararon de jugar al fútbol. Los equipos son de siete integrantes, que juegan en canchas reducidas y, como el desgaste físico es mayor, con posibilidad de hace infinitos cambios. El resto, es similar a cualquier partido: hay tarjetas rojas, amarillas, suspensiones y demases.

Los equipos juegan en una única categoría, de mayores de 16 años, con la particularidad de que el arquero tiene que presentar una malformación o amputación en sus miembros superiores y el resto del grupo en las inferiores. Dentro de la cancha, los jugadores no pueden usar prótesis ni muletas, sólo bastones canadienses, aquellos que tienen una abrazadera y se toman con las manos.

"Vos los ves en la cancha y no lo podés creer. Cualquier persona que hace deporte se apoya en la planta del pie, acá los chicos quedan suspendidos en el área, con el sólo apoyo del bastón, en las medias vueltas, las tijeras o las boleas se pone mucho más en juego el esquema corporal que en el futbol tradicional", lo describe Buschiazzo.

amputados2

Guerreros de la vida

La liga de futbol para amputados de Argentina se creó en 2001. Los Guerreros empezaron a entrenar quince años después. "El primer torneo en que nos presenamos fue en noviembre en Chaco, pero el equipo era un rejunte de jugadores porque como en Rosario no llegábamos a los siete sumamos a otros jugadores de Chaco y Buenos Aires. Desde entonces tuvimos una continuidad absoluta, en algunos momentos mejores otros menos cómodos, pero nos mantuvimos siempre juntos", recuerda el DT.

La de febrero fue la primera participación del equipo en un torneo nacional. Si bien hay varios jugadores que participan de la selección y tienen un recorrido en mundiales o experiencia en otros países, fue el debut del equipo fuera del país. "Fue una emoción enorme, antes del primer partido nos miramos desde afuera y nos dijimos mirá dónde estamos", dice Buschiazzo.

Aunque el camino no había sido fácil: una exigente pretemporada, con un diciembre y enero de entrenamiento diario; y como sucede en todo el deporte amateur, polladas, rifas y campañas para juntar los fondos necesarios para participar de la copa.

Todas esas imágenes, y también las de sus días en la facultad, sus años de estudio en el profesorado y el apoyo de su familia, le pasaron por la cabeza cuando le entregaron el reconocimiento como mejor entrenador. Después vinieron las llamadas emocionadas de sus padres, las felicitaciones de sus amigos, los abrazos de sus compañeros.

Y la certeza de que todo es un trabajo de equipo.