El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que transita el club

El ritual Leproso se llevará a cabo el jueves, a las 19, y este martes se organizará el operativo del mismo y del clásico ante Central. Antes habrá otro despliegue por el choque frente a Estudiantes

23 de febrero 2026 · 12:33hs
La compleja situación que transita Newell's no es la ideal de cara a la presentación del equipo este miércoles y el clásico que se viene el domingo frente a Central. En cada previa al duelo más importante de la ciudad se lleva adelante el tradicional banderazo, pero a pesar de las amenazas que recibieron los jugadores en la madrugada del domingo -esto generó dudas si es conveniente llevarlo adelante-, este lunes quedó confirmado que se hará como es habitual, según adelanteron diversas fuentes consultadas por Ovación.

El presente de la Lepra sigue transitando por el carril de los malos resultados y a pesar del cambio de conducción directiva Newell's no encuentra el camino de las victorias. La goleada ante Banfield, con una presentación olvidable, no sólo eyectó del cargo a la dupla Orsi-Gómez, sino que motivó a que surgieran banderas amenazantes en el predio de Bella Vista y ataques vandálicos a los autos de los futbolistas. Todo esto llevó a que se tomara la decisión de que el plantel entrene con custodia policial generando una alta incomidad.

Como en cada antesala a un clásico, los jueves son elegidos para realizar el banderazo que lleva décadas y con miles de hinchas brindando un aliento con el fin de motivar aún más a un equipo. Pero con todo lo sucedido desde el domingo había ciertas intrigas en cuanto a su realización, pero en las últimas horas se confirmó que se celebrará el acto en el Coloso Marcelo Bielsa.

El mismo será a las 19 y las puertas del estadio se abrirán a las 18, con ingreso por los portones 1 y 3. En tanto, este martes se llevará a cabo una reunión con el fin de diagramar el operativo de seguridad del clásico. Por supuesto que antes también habrá un despliegue importante para el choque de este miércoles, a las 19.30, con Estudiantes.

A tres décadas del primer banderazo

En 1996 Newell's jugaba de local en cancha de Central, mientras se llevaba adelante la construcción de la platea superior en el Coloso, la que da espaldas al Museo Histórico Provincial Julio Marc.

Previo a ese duelo, el jueves 20 de junio (el clásico se jugó el 23 de junio en Arroyito), un grupo de hinchas Leprosos organizó un banderazo en apoyo al plantel. En esa ocasión la llamativa idea reunió a unos 500 hinchas en el estadio del Parque, pero con el paso del tiempo se transformó en una tradición que convoca a miles de hinchas. Un acto que no sólo generó impacto en Argentina, sino que llamó la atención del mundo futbolero de otros países.

