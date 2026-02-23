La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La Lepra se ubica entre los que más veces fue caídas acumula en las últimas 15 fechas, pero es superado por un grande del fútbol argentino

La imagen de la desolación en Newell's, goleado ante Banfield en un pésimo complemento.

La crítica situación futbolística que atraviesa a Newell's lo tiene contra las cuerdas , tras la salida de la dupla técnica Orsi-Gómez y hundido en el fondo de la tabla de posiciones , en la zona roja. No obstante, el conjunto del Parque Independencia no es el único que parece ahogarse en un vaso de agua .

Si bien Estudiantes de Río Cuarto, que cosechó cinco derrotas y apenas un empate, continúa en el último puesto de la tabla acumulada, la Lepra le sigue con solamente dos puntos, producto de dos igualdades y cuatro caídas.

A pesar del cambio de comisión directiva, ante la victoria de Ignacio Boero en las elecciones, la vida de Newell's se mantiene en una misma sintonía, de problema en problema . Tal es así que el Rojinegro se ubica entre los equipos con más derrotas entre los partidos más recientes de la primera división , aunque no es el que más perdió.

Al tomar como referencia los últimos 15 partidos de la Liga Profesional, River es el equipo que mayor cantidad de derrotas acumula, con 10 encuentros perdidos , tres victorias y dos empates, acumulados entre el Clausura 2025 y el inicio de este Apertura 2026 .

Los futbolistas de Newell's se retiran de la cancha de Banfield tras caer 3-0. Los rostros hablan por sí mismos.

Tras la caída ante Vélez este domingo, Marcelo Gallardo analiza su continuidad y podría dar un paso al costado. El ídolo millonario no logra levantar la cabeza de su equipo y el crédito que tenía parece haberse agotado.

Gallardo River (1) Marcelo Gallardo no logra cambiarle la cara a un River que colecciona derrotas. Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's, el más complicado

Por detrás del conjunto de Núñez aparece Newell's, que junto con Atlético Tucumán ocupan el segundo escalón de los equipos con más derrotas, con 9 entre los últimos 15. No obstante, la Lepra ganó solamente dos y empató cuatro, mientras que el Decano sumó cuatro triunfos y dos igualdades.

>> Leer más: Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

De igual manera, el panorama rojinegro es el más complejo, ya que se encuentra comprometido con el descenso. En los promedios, está ubicado cinco puntos por debajo de los tucumanos, mientras que en la tabla anual está en puesto de descenso directo (29º, pero en zona roja porque Estudiantes de Río Cuarto descendería por promedios).

Los últimos 15 partidos de Newell's