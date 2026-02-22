La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

El club anunció este domingo que el técnico de la reserva estará al frente de la primera de "forma momentánea". En principio, dirigirá incluso el clásico

Rodolfo Parody

22 de febrero 2026 · 16:16hs
El último interinato de Lucas Bernardi en Newells fue a fines de 2025.

El último interinato de Lucas Bernardi en Newell's fue a fines de 2025.

La comisión directiva de Newell's, encabezada por Ignacio Boero, y el máximo responsable del fútbol, el director deportivo Roberto Sensini, tienen definido el entrenador que conducirá a la primera división en reemplazo de Favio Orsi y Sergio Gómez. El designado es Lucas Bernardi, actual técnico de la reserva.

"El plantel regresará a los entrenamientos este domingo en el Centro Jorge Griffa bajo la conducción de Lucas Bernardi, quien asumirá al frente del primer equipo de forma momentánea junto al cuerpo técnico que lo acompaña en reserva", fue el comunicado que dio a conocer este domingo el club del Parque.

Según lo informado, queda en claro que Bernardi no será el entrenador titular. Que se hará cargo del equipo de manera circunstancial, mientras se define la llegada de un técnico.

Los partidos que estará Lucas Bernardi

En principio, Bernardi se sentaría en el banco de la primera contra Estudiantes el miércoles y frente a Central el domingo, ambos compromisos a disputarse en el Coloso.

Una vez que pase el clásico, podría existir una definición sobre el entrenador definitivo.

El nombramiento de un entrenador, en este caso Bernardi, aunque se trata de un interinato, es algo que se esperaba, tal cual adelantó la comisión directiva luego de la dura derrota sufrida el sábado contra Banfield por 3 a 0.

Incluso un dirigente, ante la consulta sobre la chance de que Bernardi sea el entrenador, no la descartó, aunque habló de que el elegido sería por los próximos partidos. Que fue lo que finalmente ocurrió.

