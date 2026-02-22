La Capital | Información General | Quini 6

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El Siempre Sale tuvo 72 ganadores, de los cuales diez hicieron sus apuestas en la provincia de Santa Fe

22 de febrero 2026 · 21:34hs
El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Por tercera jugada consecutiva, la modalidad Revancha del Quini 6 tuvo un ganador con seis aciertos. En el sorteo de este domingo 22 de febrero, el pozo de 600 millones de pesos se fue para la capital de la provincia de Córdoba, mientras que el Tradicional y La Segunda quedaron vacantes.

Por su parte, en el Siempre Sale hubo 72 ganadores, incluidos 10 santafesinos, y cada uno se llevará algo más de cinco millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 25 de febrero, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $11.300.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 00 - 05 - 27 - 36 - 39 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.734.492.766

Con cinco aciertos: 16 ganadores, que recibirán $2.701.702

Con cuatro aciertos: 979 ganadores, que recibirán $13.246

►La Segunda

Números sorteados: 11 - 12 - 22 - 23 - 37 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.975.040.607

Con cinco aciertos: 27 ganadores, que recibirán $1.601.009

Con cuatro aciertos: 2.160 ganadores, que recibirán $6.003

►Revancha

Números sorteados: 11 - 16 - 28 - 36 - 40 - 41

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $600.000.000

►Siempre Sale

Números sorteados: 05 - 09 - 16 - 18 - 25 - 35

Con cinco aciertos: 72 ganadores, que recibirán $5.383.948

►Pozo extra

608 ganadores, que recibirán $254.934

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Un nuevo millonario con el Quini 6

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El Quini 6 vuelve a sortearse el próximo miércoles.

Más de 8.000 millones de pesos en el Revancha del Quini 6: ¿dónde salió el premio?

Todos los resultados del Quini 6

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en el Revancha

Resultados del Quini 6 del miércoles 11 de febrero

Quini con pozo vacante histórico: la millonaria suma que se pone en juego este domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

Lo último

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La cortada empedrada, que ya perdió Jekyll&Hyde y Berlín, suma otro cierre. Vendieron la propiedad para un nuevo desarrollo inmobiliario
El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles
El Mundo

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newells

Un fracaso que empujó a la salida de Orsi-Gómez para revertir la crisis de Newell's

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Ovación
Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación
Ovación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Policiales
Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

La Ciudad
Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Científicos de Rosario transforman colillas en biomateriales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Por Claudio Berón

Policiales

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería: un año sin respuestas

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino