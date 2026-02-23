¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | autos

El desafío de las terminales de carga para autos eléctricos e híbridos en Rosario

Santa Fe sufre serias limitaciones para cubrir la demanda de los nuevos vehículos enchufables, que comienzan a marcar presencia en la región

Fermín Sánchez Duque

Por Fermín Sánchez Duque

23 de febrero 2026 · 13:32hs
YPF cuenta con algunos puntos de carga para autos eléctricos

YPF cuenta con algunos puntos de carga para autos eléctricos, principalmente en Buenos Aires.

La transición hacia la movilidad sustentable es una realidad que comienza a transformar el paisaje urbano de las principales ciudades del mundo, y Rosario no es la excepción. A pesar de este abrupto cambio que ya comenzó en Argentina, el camino hacia la adopción masiva de autos eléctricos en la ciudad enfrenta obstáculos que frenan su avance.

En la región, la infraestructura actual, el marco regulatorio y la realidad del parque automotor configuran un escenario complejo donde conviven el interés por la innovación y las limitaciones técnicas.

En diálogo con La Capital, Juan Manuel Rumin, de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), habló sobre el impacto de los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en el mercado local, aunque su presencia es todavía es reducida.

A su vez, el integrante de la Faeni explicó que, si bien la tendencia global es irreversible, la situación en el corto plazo muestra una dinámica pausada debido a la composición actual de los rodados que circulan por las calles rosarinas y las rutas nacionales.

autos eléctricos.jpg
Los autos eléctricos ya son una realidad en Argentina.

Los autos eléctricos ya son una realidad en Argentina.

El efecto de los híbridos

Uno de los puntos centrales para entender el estado de la movilidad eléctrica en Rosario es la distinción entre los vehículos 100% eléctricos y los modelos híbridos. Mientras que los primeros tienen una presencia todavía marginal, los segundos se insertaron de una manera mucho más profunda y veloz, una diferencia que para Rumin es clave para analizar las estadísticas de consumo de energía y combustibles tradicionales.

“El impacto en sí en el corto plazo es bajo, ya que el número de autos eléctricos es muy pequeño en relación al parque general que hay en el país y en la ciudad”, aseguró en cuanto al impacto inmediato de estas tecnologías. La infraestructura de carga masiva todavía no es una urgencia crítica debido al volumen de unidades, aunque sí es un tema de debate en la agenda de planificación urbana y empresarial.

>> Leer más: Llegada de autos chinos al país: "Esto no va a generar un boom ni los precios se van a desplomar"

En contraposición, el escenario de los híbridos es completamente diferente. Este tipo de vehículos, que combinan un motor de combustión interna con uno eléctrico, ya muestran efectos tangibles en la economía de las estaciones de servicio.

“Los híbridos ya tienen otro impacto porque hay muchos realmente ya en circulación y que consumen. Tienen un consumo más reducido de combustible”, destacó Rumin. Esta eficiencia se traduce directamente en las cifras del sector de combustibles, ya que “se observa en el estancamiento del volumen de venta, comparado con la cantidad de vehículos circulantes que va aumentando”.

Infraestructura actual en Rosario

Rosario cuenta con una red de servicios para los conductores que podría servir de base para la expansión de los puntos de carga. La ciudad dispone de aproximadamente 85 estaciones de servicio, a las que se suman unos 600 garajes y playas de estacionamiento. Esta densidad de establecimientos sugiere que existe una capacidad física instalada que podría adaptarse a las nuevas necesidades.

Rumin afirmó que, aunque estas 85 estaciones están actualmente abocadas a cubrir la demanda de combustibles líquidos, existe margen para la innovación, por lo que señaló que “capacidad hay” y detalló que “esas estaciones de servicio están cubriendo la demanda de combustibles líquidos, pero hay algo de capacidad ociosa como para instalar cargadores”. “Hay algunas estaciones que lo han hecho”, confirmó.

A pesar de que algunas terminales de carga ya están operando en puntos estratégicos de la ciudad, la definición de una demanda creciente sigue siendo difícil de cubrir. Por eso, el integrante de la Faeni aclaró que, si bien ellos no son los encargados de definir técnicamente si la demanda aumentó, es innegable que existe un fuerte atractivo por parte de los actores económicos. “Hay interés por parte de las petroleras, por parte de los operadores”, confirmó.

termminal de carga ypf autos electricos.jpeg
En 2023, YPS habilitó la primera estación de carga de vehículos eléctricos en Rosario en la estación de Eva Perón y Donado.

En 2023, YPS habilitó la primera estación de carga de vehículos eléctricos en Rosario en la estación de Eva Perón y Donado.

>> Leer más: Apertura y reconversión: crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Las barreras técnicas y el costo de conexión

El desarrollo de una red de carga eficiente no depende exclusivamente de la instalación de nuevas terminales o cargadores en las playas de las estaciones de servicio. El problema fundamental reside en la capacidad del sistema eléctrico para soportar la carga simultánea de múltiples vehículos de alta potencia.

La infraestructura eléctrica de la ciudad ya presenta signos de tensión, incluso en el ámbito residencial, por lo que Rumin vinculó directamente el éxito de cualquier proyecto de electromovilidad con la factibilidad de suministro. “No solo es infraestructura, sobre todo si ponemos sobre la mesa que, por ejemplo, factibilidad de consumo eléctrico está viendo muchos problemas hasta en domiciliarios”, comentó.

Un obstáculo técnico y económico específico es el cargo por conexión para proyectos de gran escala. Según explicó el referente de Faeni, “cualquier proyecto que dé más de 80 kW están cobrando un cargo por conexión bastante elevado”. Este costo adicional representa una barrera de entrada significativa para los propietarios de estaciones de servicio o garajes que desean invertir en cargadores rápidos, los cuales requieren potencias elevadas para ser útiles al usuario.

El rol de la EPE

El impedimento más importante para el desarrollo de terminales de carga en Rosario y en el resto de la provincia de Santa Fe es la falta de proveedores de energía eléctrica.

Rumin enfatizó en que la situación reside mayoritariamente en este aspecto normativo e indicó que “hoy en la provincia de Santa Fe el único que tiene permitido vender energía eléctrica es la EPE”.

>> Leer más: Los hábitos que dañan el auto y generan costosas reparaciones

Esta restricción legal genera un cuello de botella logístico y comercial, ya que las estaciones de servicio no pueden revender la energía de la misma forma que lo hacen con los combustibles líquidos.

“Hoy termina pasando todo por el suministro eléctrico hacia la estación y no por la instalación de los cargadores en sí”, concluyó. El crecimiento de la red dependerá casi exclusivamente de los planes de inversión y suministro en acuerdo con la empresa estatal.

Noticias relacionadas
seguridad vial: como denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

Seguridad vial: cómo denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El IICA lanza su 1era edición de la Diplomatura en Biocombustibles Líquidos

El IICA lanza su 1era edición de la Diplomatura en Biocombustibles Líquidos

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto