El desafío de las terminales de carga para autos eléctricos e híbridos en Rosario

Santa Fe sufre serias limitaciones para cubrir la demanda de los nuevos vehículos enchufables, que comienzan a marcar presencia en la región

La transición hacia la movilidad sustentable es una realidad que comienza a transformar el paisaje urbano de las principales ciudades del mundo, y Rosario no es la excepción . A pesar de este abrupto cambio que ya comenzó en Argentina, el camino hacia la adopción masiva de autos eléctricos en la ciudad enfrenta obstáculos que frenan su avance.

En la región, la infraestructura actual, el marco regulatorio y la realidad del parque automotor configuran un escenario complejo donde conviven el interés por la innovación y las limitaciones técnicas .

En diálogo con La Capital , Juan Manuel Rumin, de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), habló sobre el impacto de los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en el mercado local, aunque su presencia es todavía es reducida.

A su vez, el integrante de la Faeni explicó que, si bien la tendencia global es irreversible, la situación en el corto plazo muestra una dinámica pausada debido a la composición actual de los rodados que circulan por las calles rosarinas y las rutas nacionales.

El efecto de los híbridos

Uno de los puntos centrales para entender el estado de la movilidad eléctrica en Rosario es la distinción entre los vehículos 100% eléctricos y los modelos híbridos. Mientras que los primeros tienen una presencia todavía marginal, los segundos se insertaron de una manera mucho más profunda y veloz, una diferencia que para Rumin es clave para analizar las estadísticas de consumo de energía y combustibles tradicionales.

“El impacto en sí en el corto plazo es bajo, ya que el número de autos eléctricos es muy pequeño en relación al parque general que hay en el país y en la ciudad”, aseguró en cuanto al impacto inmediato de estas tecnologías. La infraestructura de carga masiva todavía no es una urgencia crítica debido al volumen de unidades, aunque sí es un tema de debate en la agenda de planificación urbana y empresarial.

En contraposición, el escenario de los híbridos es completamente diferente. Este tipo de vehículos, que combinan un motor de combustión interna con uno eléctrico, ya muestran efectos tangibles en la economía de las estaciones de servicio.

“Los híbridos ya tienen otro impacto porque hay muchos realmente ya en circulación y que consumen. Tienen un consumo más reducido de combustible”, destacó Rumin. Esta eficiencia se traduce directamente en las cifras del sector de combustibles, ya que “se observa en el estancamiento del volumen de venta, comparado con la cantidad de vehículos circulantes que va aumentando”.

Infraestructura actual en Rosario

Rosario cuenta con una red de servicios para los conductores que podría servir de base para la expansión de los puntos de carga. La ciudad dispone de aproximadamente 85 estaciones de servicio, a las que se suman unos 600 garajes y playas de estacionamiento. Esta densidad de establecimientos sugiere que existe una capacidad física instalada que podría adaptarse a las nuevas necesidades.

Rumin afirmó que, aunque estas 85 estaciones están actualmente abocadas a cubrir la demanda de combustibles líquidos, existe margen para la innovación, por lo que señaló que “capacidad hay” y detalló que “esas estaciones de servicio están cubriendo la demanda de combustibles líquidos, pero hay algo de capacidad ociosa como para instalar cargadores”. “Hay algunas estaciones que lo han hecho”, confirmó.

A pesar de que algunas terminales de carga ya están operando en puntos estratégicos de la ciudad, la definición de una demanda creciente sigue siendo difícil de cubrir. Por eso, el integrante de la Faeni aclaró que, si bien ellos no son los encargados de definir técnicamente si la demanda aumentó, es innegable que existe un fuerte atractivo por parte de los actores económicos. “Hay interés por parte de las petroleras, por parte de los operadores”, confirmó.

termminal de carga ypf autos electricos.jpeg En 2023, YPS habilitó la primera estación de carga de vehículos eléctricos en Rosario en la estación de Eva Perón y Donado.

Las barreras técnicas y el costo de conexión

El desarrollo de una red de carga eficiente no depende exclusivamente de la instalación de nuevas terminales o cargadores en las playas de las estaciones de servicio. El problema fundamental reside en la capacidad del sistema eléctrico para soportar la carga simultánea de múltiples vehículos de alta potencia.

La infraestructura eléctrica de la ciudad ya presenta signos de tensión, incluso en el ámbito residencial, por lo que Rumin vinculó directamente el éxito de cualquier proyecto de electromovilidad con la factibilidad de suministro. “No solo es infraestructura, sobre todo si ponemos sobre la mesa que, por ejemplo, factibilidad de consumo eléctrico está viendo muchos problemas hasta en domiciliarios”, comentó.

Un obstáculo técnico y económico específico es el cargo por conexión para proyectos de gran escala. Según explicó el referente de Faeni, “cualquier proyecto que dé más de 80 kW están cobrando un cargo por conexión bastante elevado”. Este costo adicional representa una barrera de entrada significativa para los propietarios de estaciones de servicio o garajes que desean invertir en cargadores rápidos, los cuales requieren potencias elevadas para ser útiles al usuario.

El rol de la EPE

El impedimento más importante para el desarrollo de terminales de carga en Rosario y en el resto de la provincia de Santa Fe es la falta de proveedores de energía eléctrica.

Rumin enfatizó en que la situación reside mayoritariamente en este aspecto normativo e indicó que “hoy en la provincia de Santa Fe el único que tiene permitido vender energía eléctrica es la EPE”.

Esta restricción legal genera un cuello de botella logístico y comercial, ya que las estaciones de servicio no pueden revender la energía de la misma forma que lo hacen con los combustibles líquidos.

“Hoy termina pasando todo por el suministro eléctrico hacia la estación y no por la instalación de los cargadores en sí”, concluyó. El crecimiento de la red dependerá casi exclusivamente de los planes de inversión y suministro en acuerdo con la empresa estatal.