Newell's no quedó en el fondo de la tabla anual por otra derrota de Estudiantes de Río Cuarto

Para la Lepra, que perdió frente a Banfield y tiene por delante duelos díficiles, el consuelo es que el conjunto cordobés sigue último en la general

Los futbolistas de Newell's se retiran de la cancha de Banfield. Los rostros hablan por sí mismos.

Tener que estar prestando atención a los resultados de otros equipos es la realidad que afecta a Newell’s . Que nadie deseaba repetir, considerando lo sucedido la temporada pasada. Y para colmo cuando apenas se jugaron 6 fechas. Pero como no se ayuda a sí mismo, debe seguir atento y con preocupación cómo les va a otros equipos que comenzaron igual de mal el año y se encuentran en la parte baja de la tabla, tanto en la de los promedios como en la anual.

En esta última, la Lepra sigue en la penúltima posición , apenas un punto por encima del último, gracias a que Estudiantes de Río Cuarto perdió la chance de salir del fondo. Es que fue derrotado este domingo por 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro por San Lorenzo. Los goles fueron de Luciano Vietto y Alexis Cuello.

Newell’s acumula apenas 2 puntos y se mantiene penúltimo en la tabla anual, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tiene una sola unidad y sigue dando señales de que será un firme candidato a descender. Su único punto lo obtuvo con un empate de local frente a Argentinos Juniors sin goles.

Queda mucho por delante antes de que haya una definición sobre los equipos que descenderán, que son el último de la tabla de promedios y el último de la general.

Pero cada punto que se deja en el camino, a la larga se puede lamentar. Y hasta acá, la colecta de Newell’s es ínfima, con un conjunto que repite actuaciones decepcionantes.

image (34) El Colo Ramírez tuvo el gol tras la guapeada de Méndez, pero cabeceó afuera y Newell's no pudo desnivelar ante Banfield. Virginia Benedetto

En la actualidad, Estudiantes de Río Cuarto tiene el peor promedio y está descendiendo por esa tabla. Como también está último en la anual, la plaza del descenso es para el penúltimo. Hoy un sitio ocupado por Newell’s.

Newell's, ocupado y preocupado

No se trata de causar pánico ni ser alarmistas. Hasta fin de año habrá muchos puntos en juego. Pero es necesario que Newell’s frene la caída, para no achicar el margen de maniobra con el paso de la temporada. Porque también la tabla de los promedios es una cuestión a tener en cuenta en el mundo rojinegro. Jugada la 6ª fecha, la Lepra se ubica 25ª entre 30 equipos.

La indefinición sobre un entrenador titular, con Lucas Bernardi asumiendo un interinato, tampoco es positivo considerando los exigentes compromisos que se le avecinan a la Lepra: Estudiantes y Central en el Coloso, y luego Vélez en el estadio Amalfitani.

Para un conjunto tan golpeado en el aspecto anímico y futbolístico, que no tiene definido quién estará al frente del plantel próximamente y para el resto del torneo, serán partidos muy duros los próximos, que le demandarán un gran esfuerzo para acumular puntos que resultan muy necesarios.

Porque si no obtiene algún que otro resultado positivo, la crisis será cada vez más profunda, las dudas crecerán y el entorno no ayudará en lo más mínimo. Hoy mismo la tolerancia es inexistente y los reclamos afectan de de todas las maneras.

Sin riesgo de suspensión

Ninguno de los futbolistas de Newell’s se encuentra al borde de la suspensión por acumulación de cuatro tarjetas amarillas, pensando en el clásico.

Saúl Salcedo y Martín Luciano son los más amonestados, en 3 ocasiones. Rodrigo Herrera y Gómez Mattar tienen 2.