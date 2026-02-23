El rosarino Valentino Merlo brilló como invitado de Tini en Futttura

Junto a The La Planta, se subió al escenario para interpretar “Hoy” y protagonizó uno de los momentos más ovacionados de la noche

Valentino Merlo fue uno de los invitados en el show de Tini Stoessel

Tini Stoessel comenzó la gira internacional de Futttura, el proyecto con el que recorre su amplia carrera artística a través de un verdadero viaje en el tiempo. En sus exitosas presentaciones en Buenos Aires, la cantante revivió canciones de su etapa en Disney, cuando saltó a la fama con Violetta, repasó sus grandes hits actuales y sumó distintas sorpresas en cada show. Asimismo, a lo largo de las funciones en la capital argentina, Tini invitó a diferentes artistas para enriquecer la propuesta. En este sentido, como era de esperarse, en una de sus primeras presentaciones en Uruguay volvió a sorprender al público al recibir sobre el escenario a dos invitados especiales: The La Planta y el cantante rosarino Valentino Merlo.

La estrella cerró 2025 con un balance altamente positivo gracias a la organización de Futttura en Tecnópolis. Si bien el debut del festival debió suspenderse por cuestiones climáticas, el evento finalmente se llevó a cabo con localidades agotadas en nueve fechas, entre octubre y noviembre. El festival representó una fuerte apuesta en términos de producción, con múltiples escenarios que recorrieron las distintas etapas de la carrera de la artista. Además, Tini contó con invitados de primer nivel, entre los que se destacó Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay. En este sentido, la cantante decidió llevar su show a distintas partes del país y de Latinoamérica.

Así fue como, este domingo, con el Estadio Centenario repleto de fanáticos en Montevideo , la cantante recibió al rosarino Valentino Merlo, el joven que empezó cantando en las piletas del Saladillo y que se convirtió en una revelación. En el último año dio su primer show en el Movistar Arena y formó parte de la sesión “Fa!”, el proyecto de Mex Urtizberea.

Valentino Merlo junto a Tini en Futttura

Tini Stoessel volvió a Uruguay después de cuatro años y llegó con su proyecto más especial: Futttura. En un show de casi tres horas, en el que repasó sus inicios en la música, los éxitos de Violetta, sus primeras canciones y su último disco, la cantante argentina también tuvo lugar para sorprender con invitados.

Fue así como en un momento del espectáculo apareció en el escenario el artista uruguayo The La Planta, quien tiene un tema junto al cantante rosarino Valentino Merlo.

Se trató de la primera vez que se vio a Valentino Merlo y a Tini juntos sobre el escenario. Con su clásico gorro, el cantante rosarino se subió al escenario uruguayo para cantar el tema “Hoy” .

"Gracias por permitirme estar acá junto a vos y tu equipo fue un día que me lo voy a llevar para toda la vida!", le dijo el joven a la cantante porteña en sus redes sociales.

Embed TINI invitó a Valentino Merlo y The La Planta a su show en Uruguay #FUTTTURA pic.twitter.com/Wei1Yoi7bt — TINI Data (@TINIData) February 23, 2026

Futttura en Rosario

La cantante se presentará el sábado 18 de abril en la cancha de Newell's, la tercera parada dentro de Argentina. Previamente ofrecerá conciertos en Córdoba y San Miguel de Tucumán. Luego viajará a Salta.