Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

Sucedió en el complejo de Bella Vista. Los atacantes dejaron una bandera con un mensaje. Hay investigaciones en curso

El complejo de Bella Vista fue el escenario de un ataque esta madrugada.

El predio deportivo de Bella Vista de Newell's Old Boys fue escenario de un nuevo episodio de violencia durante la madrugada del domingo. Según trascendió, personas ajenas al club, que todavía no fueron identificadas, arrojaron una bomba molotov que generó destrozos en el auto de un jugador. Además, dejaron una bandera con un mensaje.

Tras la derrota del club rosarino contra Banfield y la salida de Orsi-Gómez, el clima de tensión en Newell's se profundizó pasada la una de la mañana cuando el complejo deportivo de Bella Vista fue víctima de un ataque.

Según se supo, durante la madrugada ingresaron personas ajenas al club y arrojaron una bomba molotov. Un vehículo Audi A3, perteneciente al futbolista Facundo Samuel Guch , se incendió tras la detonación. Asimismo, el el ala sur del edificio Jorge Griffa sufrió destrozos.

Tras el hecho, se solicitó la presencia del personal de PDI y se secuestró una bandera que había sido colgada por los atacantes y tenía un mensaje. Sobre el contenido del escrito, algunos medios de comunicación, locales y nacionales, aseguraron que decía "Ganen o balas para todos".

En el lugar se realizó levantamiento de rastros y pericias fotográficas y toma de testimonios al personal de seguridad que estaba de turno cuando sucedió el hecho. Asimismo, se prevé revisar las cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Por el momento, el club no emitió un comunicado oficial.