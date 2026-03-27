Vuelve el "Bingo Musical de Veto y Fer", que invita al encuentro y la alegría

El rosarino Andrés Rovetto y su marido Fer Soto, que hacen uno de los podcasts más escuchados en Argentina, traen nuevamente su exitoso evento en vivo

Veto y Fer son una pareja que hace de su vida cotidiana una militancia de la alegría. Empezaron compartiendo en redes algunas escenas divertidas de su día a día, vieron que había una respuesta a ese contenido y construyeron una comunidad. El año pasado estrenaron un podcast que en agosto se convirtió en el más escuchado de Spotify en Argentina, con casi un millón y medio de oyentes.

Para acercarse al público que los sigue fielmente de manera virtual, armaron “El bingo de Veto y Fer”, un exitoso bingo musical donde pueden interactuar mano a mano con la gente y mostrar en vivo esa dinámica vincular que tanto gusta. Después de varias visitas a Rosario con localidades agotadas, se presentan el próximo jueves 2 de abril, a las 21, en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645).

Andrés Rovetto es rosarino, es actor y durante trece años fue parte del grupo cómico Lo Lumvrise. Fernando Soto trabajaba en marketing en una empresa cuando en plena pandemia se encontró en Instagram con una transmisión de "Veto a Saber", un espacio de encuentro lúdico que organizaba Veto. Se empezaron a hablar por redes y, cuando las restricciones lo permitieron, tuvieron una primera cita. A finales de ese mismo año, se fueron a vivir juntos y se comprometieron para casarse.

Desde entonces, y como muchas parejas, empezaron a mostrar momentos cotidianos en redes, siempre atravesados por un claro sentido del humor, y notaron que había feedback. A finales de 2023 se hicieron una cuenta conjunta y la reacción fue cada vez más grande. Hoy tienen más de 35000 seguidores fieles.

“Hay algo de compartir lo cotidiano sin forzar, sin querer hacer de más o sin intención de que se viralice. Esa es la idea que intentamos mantener hasta el día de hoy, no hay nada más que nuestra vida y nosotros siendo nosotros en distintos lugares”, contó Veto en diálogo con La Capital, en ocasión de su visita en 2025.

Sin dudas, parte de lo que el público reconoce y valora es que la dupla moviliza una energía luminosa en una época oscura. “Nosotros en un momento quisimos reforzar eso y pusimos el slogan ‘al servicio de la alegría’. Nos parece que esa es la intención clara de la cuenta de Veto y Fer. Hay una realidad que uno no puede negar, y que no queremos negar. Pero queríamos, desde el alcance que puede tener una cuenta de Instagram o un podcast, colaborar con transmitir otra cosa por un rato”, sumó el rosarino.

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El Bingo Musical de Veto y Fer

Veto y Fer llevan alegría digital de manera cotidiana y de manera presencial a través del Bingo Musical que este finde llegará a Rosario. “Nuestra idea era hacer una obra de teatro. Empezamos a trabajar en eso pero sentimos que de las redes a una obra había un salto muy grande y este formato nos permitía un espacio intermedio para encontrarnos con la comunidad a través de esta dinámica más lúdica”, contó Fer sobre el origen de este evento que no para de convocar espectadores en distintas localidades.

Se trata de una propuesta lúdica y divertida para compartir con familia o amigos y revivir los temas más icónicos de la década del 2000. Una noche donde el tradicional bingo es reversionado por temas musicales para que los participantes disfruten jugando, cantando y compartiendo la alegría y el recuerdo que trae cada canción. Una experiencia donde cantar, bailar y jugar es la premisa fundamental de la noche

“A mí me gusta pensar que la gente viene a joder. A veces ni tachan las canciones, se olvidan, porque vienen a jugar con nosotros. Se arma una fiesta total. La gente tiene mucha necesidad de encontrarse con otros y pasarla bien. Yo no siento que vayan porque estamos nosotros ni porque haya un premio. Creo que la motivación principal es esa”, cerró Soto.