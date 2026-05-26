Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron postergar viajes o extremar recaudos a la hora de salir a las rutas

La niebla avanzó sobre Rosario. Hay un advertencia violeta del Servicio Meteorológico porque el fenómeno podría sostenerse gran parte del día

Rosario y una amplia zona del sur de Santa Fe siguen incluidas en el área afectada por densos bancos de niebla . El fenómeno se notó toda la mañana en las zonas suburbanas, pero llegando el mediodía la situación quedó expuesta en distintos puntos del centro de la ciudad.

A todo esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la advertencia por niebla en esta zona y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendó postergar viajes por las rutas en todo el territorio o bien hacerlos con muchísima precaución debido a la reducción de la visibilidad.

Según el SMN, al promediar la mañana en la zona de influencia de Rosario, la visibilidad estaba reducida a 5 kilómetros, el viento estaba en calma y la humedad había trepado al 90 por ciento.

Qué dice el pronóstico del tiempo

El pronóstico del organismo nacional prevé para las próximas horas cielo ligeramente nublado, pero siempre con presencia de niebla. De acuerdo con el parte meteorológico, el fenómeno podría reaparecer con más intensidad con el correr de la tarde y más durante la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2059203438907367642&partner=&hide_thread=false las rutas de las regiones Norte, Centro y Sur se presentan con intensos bancos de niebla que reducen notablemente la visibilidad. De ser posible, se sugiere evitar circular por rutas y autopistas hasta la mejora de las condiciones meteorológicas, o bien, extremar… pic.twitter.com/nmxwFIv7Zx — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) May 26, 2026

En ese sentido, mañana miércoles también habrá que estar atentos al pronósticos oficiales porque se espera que se repita la misma situación durante la madrugada y la mañana.

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Los datos del SMN indican que para mañana se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado por la tarde. Las primeras horas del jueves tendrían el mismo panorama con bancos de neblina y cielo mayormente nublado.

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