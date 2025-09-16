La Capital | Zoom | Spotify

Veto y Fer, la pareja que llegó al número 1 de Spotify a fuerza de amor y humor

El rosarino Andrés Rovetto y su marido Fer Soto hacen uno de los podcasts más escuchados en Argentina y crean contenido “al servicio de la alegría”

Morena Pardo

Morena Pardo

16 de septiembre 2025
Andrés Rovetto y Fernando Soto

Andrés Rovetto y Fernando Soto, más conocido como Veto y Fer, hacen uno de los podcasts más escuchados de la Argentina

Veto y Fer son una pareja que hace de su vida cotidiana una militancia de la alegría. Empezaron compartiendo en redes algunas escenas divertidas de su día a día, vieron que había una respuesta a ese contenido y construyeron una comunidad. El año pasado estrenaron un podcast que en agosto se convirtió en el más escuchado de Spotify en Argentina, con casi un millón y medio de oyentes.

Para acercarse al público que los sigue fielmente de manera virtual, armaron “El bingo de Veto y Fer”, un bingo musical donde pueden interactuar mano a mano con la gente y mostrar en vivo esa dinámica vincular que tanto gusta. Este 19 y 20 de septiembre, lo presentan en Rosario con entradas agotadas.

Andrés Rovetto es rosarino, es actor y durante trece años fue parte del grupo cómico Lo Lumvrise. Fernando Soto trabajaba en marketing en una empresa cuando en plena pandemia se encontró en Instagram con una transmisión de "Veto a Saber", un espacio de encuentro lúdico que organizaba Veto. Se empezaron a hablar por redes y, cuando las restricciones lo permitieron, tuvieron una primera cita. A finales de ese mismo año, se fueron a vivir juntos y se comprometieron para casarse.

Genuinos y cercanos

Desde entonces, y como muchas parejas, empezaron a mostrar momentos cotidianos en redes, siempre atravesados por un claro sentido del humor, y notaron que había feedback. A finales de 2023 se hicieron una cuenta conjunta y la reacción fue cada vez más grande.

“Hay algo de compartir lo cotidiano sin forzar, sin querer hacer de más o sin intención de que se viralice. Esa es la idea que intentamos mantener hasta el día de hoy, no hay nada más que nuestra vida y nosotros siendo nosotros en distintos lugares”, contó Veto en diálogo con La Capital. Dentro de lo insondable de los algoritmos, están convencidos de que ser genuinos les da un diferencial.

Sin dudas, parte de lo que el público reconoce y valora es que la dupla moviliza una energía luminosa en una época oscura. “Nosotros en un momento quisimos reforzar eso y pusimos el slogan ‘al servicio de la alegría’. Nos parece que esa es la intención clara de la cuenta de Veto y Fer. Hay una realidad que uno no puede negar, y que no queremos negar. Pero queríamos, desde el alcance que puede tener una cuenta de Instagram o un podcast, colaborar con transmitir otra cosa por un rato”, sumó el rosarino.

Otro elemento en el cual se afirman es el de la cercanía. “Mostramos los problemas cotidianos que tenemos todos: la búsqueda de precios, un corte de luz, una receta de algo, cómo se saca una mancha de ropa. La gente se identifica con todo eso y responde”, apuntó por su parte Fer, que ahora trabaja como creador de contenido junto a su marido. “Descubrí lo que es trabajar de algo que a uno le gusta y le hace bien. Es un trabajo pero también es un juego así que es una combinación perfecta y al que siempre soñé poder dedicarme”, sumó.

El hecho de ser una pareja gay no es menor, porque eso hace que en cada gesto de dar a conocer su vida en redes también haya un gesto político de visibilidad. “Es nuestra manera de militar, mostrándonos tal cual somos. Recibimos muchos mensajes de madres que tienen hijos o hijas gay y que ven en nosotros que hay un camino posible”, contó Fer en este sentido.

“Somos unos privilegiados en no tener hate en comentarios o en redes. Pero eso no quiere decir que el odio no exista y que no seamos conscientes de dónde estamos. Y si hoy podemos hacer este contenido y vivir esta vida que vivimos es porque muchos antes que nosotros lucharon de maneras muy concretas para que así sea. Nosotros admiramos y agradecemos ese recorrido porque si no nos podríamos haber casado o caminar por la calle de la mano sin sentir miedo a que nos peguen, cosa que de hecho sigue pasando”, aportó Veto.

De redes al podcast

El primer salto de formato lo dieron de las redes al podcast, gracias a una invitación de Casa Spotify Argentina. “Fue el viejo y conocido ‘nos llegó un mail’. Bueno, nos llegó un mail de Spotify y pensamos que se nos había caído la suscripción o algo así”, dijo el rosarino entre risas. Pero era la productora Valentina Ruderman. “Nos dijo que le gustaba mucho nuestro contenido. En ese momento hacíamos muchos videos charlando en el balcón y ella nos dijo que le parecía que ahí había una dinámica de podcast conversacional”, sumó.

La primera temporada tiene ocho episodios en los que la pareja repasa sus orígenes, sus historias personales, y el proceso de convertirse en “influencers”, mote del cual reniegan. Para la segunda temporada, decidieron abrir el abanico, sumar otras voces y proponer diálogos en torno a temáticas universales como la muerte, la amistad, los miedos o la paternidad. Por los diez capítulos de esta segunda entrega pasaron como invitadas Leticia Siciliani, Camila de Los Santos, Aldana Contrera, Nora Moseinco, Violeta Vazquez, Pata Liberati, Majo Riera y Adriana Ricca.

“No es que las temáticas sean particularmente originales, sino que tiene que ver con lo que pasa en esos encuentros y lo que pasa cuando pensás con otros. Tuvimos mucha libertad por parte de Spotify en invitar a quienes nosotros quisiéramos, sin condicionantes por números de seguidores o cosas así, así que nos sentimos muy cómodos y estamos muy contentos con lo que se fue generando”, detalló Veto.

El episodio final de la segunda temporada lo van a grabar en vivo el próximo miércoles 24 de septiembre en Casa Spotify (Ciudad de Buenos Aires) con una invitada de lujo: Griselda Siciliani, que viene de filmar la tercera y última parte de la popular “Envidiosa” y se embarcará pronto en el rodaje de la serie biográfica sobre Moria Casán.

Mientras tanto, Veto y Fer llevan alegría digital de manera cotidiana y de manera presencial a través del Bingo Musical que este finde llegará a Rosario. “Nuestra idea era hacer una obra de teatro. Empezamos a trabajar en eso pero sentimos que de las redes a una obra había un salto muy grande y este formato nos permitía un espacio intermedio para encontrarnos con la comunidad a través de esta dinámica más lúdica”, contó Fer sobre el origen de esta propuesta.

“A mí me gusta pensar que la gente viene a joder. A veces ni tachan las canciones, se olvidan, porque vienen a jugar con nosotros. Se arma una fiesta total. La gente tiene mucha necesidad de encontrarse con otros y pasarla bien. Yo no siento que vayan porque estamos nosotros ni porque haya un premio. Creo que la motivación principal es esa”, cerró Soto.

