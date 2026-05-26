Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla tendrá un partido clave en Ecuador para definir al líder del grupo H. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 26 de mayo 2026 · 10:29hs

Independiente del Valle y Rosario Central definirán su grupo en la Copa Libertadores.

Rosario Central visitará a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador, por la 6ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Negriazul y el Canalla de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Central El partido correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Central será este miércoles 27 de abril, desde las 19, en el estadio Banco Guayaquil con el arbitraje principal del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Wagner Reway estará en el VAR.

Dónde ver Independiente del Valle vs. Central La transmisión del encuentro entre el Negriazul y el Canalla será a través de todas las plataformas de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (16) Rosario Central e Independiente del Valle igualaron 0-0 en la primera fecha de la Copa Libertadores. Leo Vincenti / La Capital >> Leer más: Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

Posibles formaciones de Independiente del Valle y Central Independiente del Valle: El entrenador Joaquín Papa no dio indicios del once titular del Negriazul. Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla. Embed