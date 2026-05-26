La Capital | Ovación | Rosario

Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Diego Romero es cordobés, pero vive desde chico en Rosario y convirtió su local de Pellegrini y Barra en un emblema celeste. Estuvo este domingo en el Kempes con su hijo y volvió afónico tras el primer título de Primera División del Pirata.

26 de mayo 2026 · 19:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Diego es hincha de Belgrano y lleva con orgullo el escudo en el frente de su local en la zona oeste de Rosario

Diego es hincha de Belgrano y lleva con orgullo el escudo en el frente de su local en la zona oeste de Rosario

Cuando habla de Alberdi se deshace en elogios y camina por su oficina llena de referencias celestes. Hasta que su voz se lo permite, todavía dañada por gritar campeón. Diego respira por Belgrano, el flamante campeón del fútbol argentino, siente al club cordobés como nadie en Rosario y cada vecino que pasa sabe quién es y de dónde viene. Y el que no lo conoce, puede fijarse que en el frente de su gomería emerge un escudo gigante del Pirata cordobés.

Diego Romero viajó el sábado desde su casa en barrio Belgrano directo hasta el estadio Mario Alberto Kempes y vive este presente “como si fuera el paraíso”. Todos saben que él y su familia son hinchas de Belgrano de Córdoba, el club que luego de 120 años de historia logró su primer título en primera. Las bocinas van y vienen, los vecinos lo saludan y él sigue parado firme con el escudo de fondo. Orgulloso, contento y viviendo un momento que él lo marca como “un proceso” que desencadena en la gloria.

“Qué hacen el resto de los equipos cuando tienen dos o tres jugadores buenos, se desarman. Belgrano no hizo eso y trajo al Chino Zelarrayan y al Mudo Vázquez”, resumió la clave del éxito Diego, conocedor del deporte y más que fanático de Belgrano, en diálogo con La Capital.

>> Leer más: Belgrano le ganó una final épica a River y se coronó campeón por primera vez en su historia

Todos los rosarinos y viajeros que pasan por la esquina de Pellegrini y Barra, en la zona oeste de Rosario, ven el escudo de Belgrano a la distancia. Es el local de Diego: Neumáticos Belgrano, que hace más de 15 años es un punto celeste en Santa Fe.

En Rosario hay un campeón

Diego Romero es cordobés. Su partida de nacimiento dice eso, pero él sabe y reconoce que es rosarino. Llegó con su familia cuando apenas era un niño y se crío siempre en la zona de Pellegrini y Barra. En un puñado de minutos recibió saludos por todas las vías y Diego respondió a todos.

Nunca lo dudó. A pesar de conocer el Coloso Marcelo Bielsa y el Gigante de Arroyito su corazón era celeste, siempre fue de Belgrano. Su padre se lo trasmitió y Romero hace lo mismo con su hijo más chico. Diego llevó al niño el domingo al Kempes y festejaron el título más importante de la provincia de Córdoba. “Alentando a Belgrano, como toda la vida”, remarcó.

De Belgrano de pequeño no fue hasta los 14 que empezó a viajar por todo el país siguiendo al Pirata. “Lo hacía a dedo. Una vez la llevé a mi señora a dedo a Bahía Blanca”, le dijo a este medio. Atrás lo sigue un fiel vecino, excamionero, que confirmó una decena de viajes llevando a Diego en el transporte.

En su historial de locuras por Belgrano, Romero rememoró un partido entre el Pirata y Newell’s, cuando todavía había hinchas visitantes, y él logró reunir a las 2.000 almas celestes que venían al Coloso del Parque Independencia. Fue todo espontáneo, primero fueron unos, luego se sumaron más y hasta tuvieron que abrir las canchas del club Garzón para albergar a la marea de fanáticos que llegaba de Córdoba. Diego era el anfitrión.

“Cuando éramos chicos teníamos un lavadero de autos y siempre andábamos con algo de Belgrano. Uno tenía lo que podía y más a la distancia”, contó Diego para marcar su fanatismo por el Pirata. “Mi señora me dice que la tengo cansada, todos me felicitan, todos saben que soy de Belgrano, porque lo vivo, no lo oculto, es imposible para mi”, agregó.

Belgrano campeón

Diego destacó el trabajo y la templanza de Ricardo “El Ruso” Zielinsky y las figuras del equipo con el Chino Zelarrayan a la cabeza. Con seguridad dijo que en el momento que se enteró que River era el rival la suerte ya estaba echada. “Cuando nos tocó River sabíamos que éramos campeones. Le tenía más miedo a Central”, planteó Romero.

La voz todavía con daños por el partido del domingo y el tercer gol de la final, el segundo del Uvita Fernández, y el que pasará a la historia como el tanto del campeonato del Apertura 2025. Párrafo aparte para Luis Artime, actual presidente de Belgrano e ídolo como jugador, que con esta medalla se mete indiscutiblemente en el podio para Romero.

Con el título ya en las vitrinas, Belgrano se ganó la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América, pero para Romero todavía falta. “Primero vamos por la Supercopa en diciembre. Yo quiero ese campeonato. Es más importante que la Libertadores. Después vemos y viajamos”, concluyó el hincha pirata que, paradójicamente, desde Rosario enarbola la bandera de Belgrano.

Noticias relacionadas
Hubo un incremento de casos de gripe A, psitacosis y leptospirosis.

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Sus familiares esperan por Jessica.

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario

Llega a Rosario "Sobredosis de Soda", la banda tributo a Soda Stereo

La niebla avanzó sobre Rosario. Hay un advertencia violeta del Servicio Meteorológico porque el fenómeno podría sostenerse gran parte del día

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Lo último

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Incautaron en Ezeiza más de 700 animales marinos traficados desde Kenia

Incautaron en Ezeiza más de 700 animales marinos traficados desde Kenia

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central aterrizó en Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

El chico de ocho años es oriundo de la localidad de Grütly. Fue trasladado de urgencia a Esperanza pero no logró sobrevivir
Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora y canal

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién chorea acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién chorea acá?"

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Ovación
Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newells en Sub 16 con dos goles de Cámpora
Ovación

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newell's en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newells en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Hockey: Central se quedó con el clásico ante Newell's en Sub 16 con dos goles de Cámpora

Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Central: Jorge Almirón toca algunas piezas en el equipo que jugará en Ecuador

Central: Jorge Almirón toca algunas piezas en el equipo que jugará en Ecuador

Policiales
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Quisieron abrir una caja fuerte de un Rapipago pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

La Ciudad
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Gripe A confirmaron una muerte en Rosario y crecen las infecciones respiratorias

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social
LA CIUDAD

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año
informacion general

Actualizaron la foto de Lian Flores, desaparecido en Córdoba hace más de un año

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei
Economía

Deuda corporativa: el stock aumentó u$s 10 mil millones en la era Milei

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza
Policiales

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos
La Ciudad

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás
LA REGION

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo
La Ciudad

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei muy bien y muy agradecido
Política

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja
Información General

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: Puedo llevar una esclava
Información General

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: "Puedo llevar una esclava"

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"