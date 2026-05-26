Belgrano campeón: el hincha que convirtió su gomería de Rosario en territorio pirata

Diego Romero es cordobés, pero vive desde chico en Rosario y convirtió su local de Pellegrini y Barra en un emblema celeste. Estuvo este domingo en el Kempes con su hijo y volvió afónico tras el primer título de Primera División del Pirata.

Diego es hincha de Belgrano y lleva con orgullo el escudo en el frente de su local en la zona oeste de Rosario

Cuando habla de Alberdi se deshace en elogios y camina por su oficina llena de referencias celestes. Hasta que su voz se lo permite, todavía dañada por gritar campeón. Diego respira por Belgrano , el flamante campeón del fútbol argentino, siente al club cordobés como nadie en Rosario y cada vecino que pasa sabe quién es y de dónde viene. Y el que no lo conoce, puede fijarse que en el frente de su gomería emerge un escudo gigante del Pirata cordobés.

Diego Romero viajó el sábado desde su casa en barrio Belgrano directo hasta el estadio Mario Alberto Kempes y vive este presente “como si fuera el paraíso”. Todos saben que él y su familia son hinchas de Belgrano de Córdoba, el club que luego de 120 años de historia logró su primer título en primera. Las bocinas van y vienen, los vecinos lo saludan y él sigue parado firme con el escudo de fondo. Orgulloso, contento y viviendo un momento que él lo marca como “un proceso” que desencadena en la gloria.

“Qué hacen el resto de los equipos cuando tienen dos o tres jugadores buenos, se desarman. Belgrano no hizo eso y trajo al Chino Zelarrayan y al Mudo Vázquez ”, resumió la clave del éxito Diego, conocedor del deporte y más que fanático de Belgrano, en diálogo con La Capital.

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Todos los rosarinos y viajeros que pasan por la esquina de Pellegrini y Barra, en la zona oeste de Rosario, ven el escudo de Belgrano a la distancia. Es el local de Diego: Neumáticos Belgrano, que hace más de 15 años es un punto celeste en Santa Fe.

En Rosario hay un campeón

Diego Romero es cordobés. Su partida de nacimiento dice eso, pero él sabe y reconoce que es rosarino. Llegó con su familia cuando apenas era un niño y se crío siempre en la zona de Pellegrini y Barra. En un puñado de minutos recibió saludos por todas las vías y Diego respondió a todos.

Nunca lo dudó. A pesar de conocer el Coloso Marcelo Bielsa y el Gigante de Arroyito su corazón era celeste, siempre fue de Belgrano. Su padre se lo trasmitió y Romero hace lo mismo con su hijo más chico. Diego llevó al niño el domingo al Kempes y festejaron el título más importante de la provincia de Córdoba. “Alentando a Belgrano, como toda la vida”, remarcó.

De Belgrano de pequeño no fue hasta los 14 que empezó a viajar por todo el país siguiendo al Pirata. “Lo hacía a dedo. Una vez la llevé a mi señora a dedo a Bahía Blanca”, le dijo a este medio. Atrás lo sigue un fiel vecino, excamionero, que confirmó una decena de viajes llevando a Diego en el transporte.

En su historial de locuras por Belgrano, Romero rememoró un partido entre el Pirata y Newell’s, cuando todavía había hinchas visitantes, y él logró reunir a las 2.000 almas celestes que venían al Coloso del Parque Independencia. Fue todo espontáneo, primero fueron unos, luego se sumaron más y hasta tuvieron que abrir las canchas del club Garzón para albergar a la marea de fanáticos que llegaba de Córdoba. Diego era el anfitrión.

“Cuando éramos chicos teníamos un lavadero de autos y siempre andábamos con algo de Belgrano. Uno tenía lo que podía y más a la distancia”, contó Diego para marcar su fanatismo por el Pirata. “Mi señora me dice que la tengo cansada, todos me felicitan, todos saben que soy de Belgrano, porque lo vivo, no lo oculto, es imposible para mi”, agregó.

Belgrano campeón

Diego destacó el trabajo y la templanza de Ricardo “El Ruso” Zielinsky y las figuras del equipo con el Chino Zelarrayan a la cabeza. Con seguridad dijo que en el momento que se enteró que River era el rival la suerte ya estaba echada. “Cuando nos tocó River sabíamos que éramos campeones. Le tenía más miedo a Central”, planteó Romero.

La voz todavía con daños por el partido del domingo y el tercer gol de la final, el segundo del Uvita Fernández, y el que pasará a la historia como el tanto del campeonato del Apertura 2025. Párrafo aparte para Luis Artime, actual presidente de Belgrano e ídolo como jugador, que con esta medalla se mete indiscutiblemente en el podio para Romero.

Con el título ya en las vitrinas, Belgrano se ganó la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América, pero para Romero todavía falta. “Primero vamos por la Supercopa en diciembre. Yo quiero ese campeonato. Es más importante que la Libertadores. Después vemos y viajamos”, concluyó el hincha pirata que, paradójicamente, desde Rosario enarbola la bandera de Belgrano.