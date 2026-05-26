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Concluyó en Rosario un taller de oralidad efectiva, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La actividad, organizada por el Centro de Capacitación Judicial, estuvo a cargo de los Dres. Héctor Chayer, Juan Pablo Marcet y Facundo Milano.

26 de mayo 2026 · 16:42hs
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Los ministros de la Corte

Los ministros de la Corte, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta y la ministra Margarita Zabalza asistieron a la presentación de la actividad 

Concluyó en Rosario el taller sobre Oralidad Efectiva dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, destinado a juezas y jueces de los fueros Civil, Comercial y de Responsabilidad Extracontractual.

La actividad, organizada por el Centro de Capacitación Judicial, estuvo a cargo de los Dres. Héctor Chayer, Juan Pablo Marcet y Facundo Milano y se dio por concluida el jueves 21 de mayo. Asimismo, los ministros de la Corte, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta y la ministra Margarita Zabalza asistieron a la presentación de la actividad y brindaron las palabras de apertura. En sus distintas alocuciones, los magistrados coincidieron en destacar que la oralidad es una herramienta procesal de carácter obligatorio para los procesos civiles.

El encuentro incluyó exposiciones sobre indicadores de gestión, trabajo en grupos compartidos entre jueces y juezas de Rosario, Casilda, Firmat y Villa Constitución, entre otros Distritos de la Circunscripción N° 2.

Talleres de Oralidad Efectiva

La actividad comenzó en los Tribunales de Santa Fe, con el mismo programa pero destinado a jueces del fuero santafesino, con la participación vía Zoom de los distritos judiciales de Rafaela, Vera y Reconquista.

Cabe recordar, que el pasado 17 de marzo la Corte actualizó el Protocolo de Oralidad Efectiva, ampliando su alcance y sumando nuevas unidades jurisdiccionales. La medida entró en vigencia el 4 de mayo de 2026.

Con esta iniciativa, el máximo tribunal reafirma su compromiso con la modernización de la justicia civil y el uso de herramientas digitales.

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