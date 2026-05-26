El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla

La temperatura máxima llegaría a 18º y estaría en ascenso hasta el viernes

Seguir a La Capital en Google

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 26 de mayo en Rosario condiciones muy similares a las del martes: niebla en la madrugada y la mañana, una temperatura máxima de 18º y una mínima de 5º.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del noreste, con un registro de 9º y niebla que se mantendría hasta la mañana, ya con los termómetros marcando apenas 5º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, con una máxima de 18º bajando a 14º en la noche.

El jueves empezaría nuevamente con niebla hasta el mediodía y desde la tarde estaría nublado, con una máxima de 19º y la mínima creciendo hasta los 9º.

Para el viernes no se anuncia niebla y estaría mayormente nublado con la temperatura en ascenso: 20º de máxima y 12º de mínima.

El sábado tendría neblinas matinales y cielo mayormente nublado desde la tarde, con registros en descenso, entre 17º y 8º.

El domingo tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 8º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con registros entre 17º y 10º.