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Tragedia en Terminal 6: un camionero murió al ser atropellado por otro que iba marcha atrás

El siniestro se registró poco antes de las 4 de este lunes en el interior de la planta ubicada en Puerto San Martín

25 de mayo 2026 · 10:03hs
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El camión involucrado en el accidente dentro de Terminal 6

Foto: Policía de Santa Fe.

El camión involucrado en el accidente dentro de Terminal 6
El accidente se habría producido dentro de Terminal 6 de Puerto San Martín

Foto: La Capital / Archivo

El accidente se habría producido dentro de Terminal 6 de Puerto San Martín

Un camionero de 44 años murió este lunes a la madrugada en el interior de Terminal 6, en Puerto San Martín, al ser atropellado por otro vehículo de carga que se movía en reversa.

El siniestro sucedió alrededor de las 3.40 en las instalaciones ubicadas en Vucetich y Mansilla de esa ciudad.

Fuentes oficiales señalaron que el incidente se produjo cuando un camionero que se encontraba con su vehículo en fila para descargar dio marcha atrás y arrolló contra el conductor del vehículo que estaba detrás suyo hilera para descargar.

Como consecuencia del impacto, Héctor Damián Arnolfo, de 44 años, falleció en el lugar. El chofer que lo atropelló quedó demorado en la seccional de Puerto San Martín bajo la imputación de homicidio culposo.

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