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Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo Icardi

La conductora viajó con Francesca e Isabella para reencontrarse con la familia paterna de las niñas y compartir la tradicional celebración patria con Juan Carlos Icardi.

25 de mayo 2026 · 18:07hs
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Wanda Nara junto a la familia paterna de sus hijas en Rosario.

Wanda Nara junto a la familia paterna de sus hijas en Rosario.

Wanda Nara volvió a Rosario junto a sus hijas, Francesca e Isabella, para compartir el festejo del 25 de Mayo con la familia paterna de las niñas. Como ya ocurrió en otras oportunidades, la conductora de Telefe eligió la ciudad natal de Mauro Icardi para que sus hijas pudieran reencontrarse con su abuelo Juan Icardi y mantener el vínculo con sus raíces familiares.

El viaje quedó documentado en las redes sociales de Wanda. Al caer la noche de este domingo, compartió en sus historias una imagen del Monumento Nacional a la Bandera, iluminado en celeste y blanco en la vigilia de la fecha patria. La postal marcó su llegada a Rosario y volvió a poner uno de los emblemas de la ciudad en el centro de la escena.

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Después, la conductora publicó una selfie desde el auto, mientras disfrutaba del viaje junto a sus hijas. Más tarde mostró el lugar elegido para alojarse: un hotel boutique ubicado a orillas del río Paraná, donde madre e hijas se instalaron para pasar el fin de semana largo.

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El reencuentro de Francesca e Isabella con su abuelo Icardi

El motivo principal de la visita fue el encuentro de Francesca e Isabella con Juan Icardi, padre del futbolista y abuelo de las niñas. La familia volvió a reunirse en una fecha que ya tiene una tradición particular para el clan: el locro que el abuelo prepara cada año para celebrar el 25 de Mayo.

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Juan Icardi compartió en sus redes sociales una fotografía junto a sus nietas, sonrientes durante la visita. “Feliz por esta hermosa visita”, escribió en una historia de Instagram, dejando expuesta la alegría por el reencuentro familiar.

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Para Wanda, el viaje también significó acompañar a sus hijas en el contacto con la familia paterna, más allá de la separación de Mauro Icardi y de los conflictos públicos que atravesaron ambos en el último tiempo.

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El locro del abuelo Juani, una tradición del 25 de Mayo

El festejo patrio tiene desde hace años un protagonista especial en la familia Icardi: el locro casero de Juan, a quien sus nietas llaman abuelo Juani. El padre del futbolista prepara grandes cantidades del plato tradicional y lo ofrece durante la fecha patria, una costumbre que Wanda siempre acompañó públicamente.

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En visitas anteriores, la mediática difundió el emprendimiento gastronómico de su exsuegro entre sus millones de seguidores y llegó a calificar su preparación como “el más rico de todos”. Esta vez, el viaje de Francesca e Isabella volvió a estar atravesado por esa celebración familiar y por la comida típica del 25 de Mayo.

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La presencia de Wanda en Rosario tuvo además un significado particular por el contexto familiar. Mientras Mauro Icardi se encuentra de viaje en Japón junto a Eugenia “la China” Suárez, la conductora eligió pasar el feriado con sus hijas y la familia paterna de las niñas.

Desde su separación, Wanda procuró que Francesca e Isabella conservaran el trato con los Icardi en Rosario.

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