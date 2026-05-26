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Un diputado santafesino presentó un proyecto de ley de "muerte voluntaria médicamente asistida"

"Eutanasia. Por el derecho a decidir y la libertad de poder hacerlo", señaló Esteban Paulón acerca de la iniciativa que ingresó a la Cámara baja

26 de mayo 2026 · 17:29hs
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Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria

Foto: Archivo / La Capital.

"Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria", argumentó el diputado Esteban Paulón.

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón(Provincias Unidas, PU) presentó este martes un proyecto de ley para garantizar la “muerte voluntaria médicamente asistida”, instancia a aplicar sólo en determinados casos en los que esté comprometida seriamente la salud del paciente.

"Eutanasia. Por el derecho a decidir y la libertad de poder hacerlo", escribió Paulón en su cuenta de la red social X. Y adjuntó en el posteo copias de su proyecto de ley.

Luego, el legislador socialista fundamentó: "Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento".

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En uno de los artículos, la iniciativa de Paulón detalla los principios regirán en la ley que impulsa: “Autonomía relacional, dignidad, no maleficiencia y justicia e igualdad de acceso”.

En noviembre de 2025, el diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri había presentado un proyecto que tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos y limitantes, solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos y controles.

La iniciativa establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud. También introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen esas decisiones.

Primera muerte por eutanasia en Uruguay

El 22 de mayo pasado, Uruguay registró la primera muerte por eutanasia desde que se aprobó la ley, en octubre de 2025 y promulgada en abril por el presidente Yamandú Orsi, tras cumplirse todos los protocolos legales así como la firma del consentimiento de la paciente.

Se trata de una mujer de 69 años, paciente oncológica con cáncer en fase terminal, quien se convirtió en la primera persona en recibir la eutanasia bajo el marco de la ley por muerte asistida, quien firmó la petición.

>>Leer más: Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

La paciente padecía un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada. Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad se encontraba bajo cuidados paliativos.

Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el tercer país de América latina en tener una ley de eutanasia, luego de Colombia y Ecuador.

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