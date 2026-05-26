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Flor de la V, conmovida al verse homenajeada en el Obelisco

La conductora celebró en redes su inclusión en las proyecciones que se realizaron sobre el monumento porteño en el marco de su 90º aniversario

26 de mayo 2026 · 11:11hs
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Flor de la V se mostró emocionada por haber sido incluida en las proyecciones sobre el Obelisco

Flor de la V se mostró emocionada por haber sido incluida en las proyecciones sobre el Obelisco

El Obelisco cumplió noventa años y se celebró con un evento masivo en el centro porteño. Como parte de las propuestas, se proyectó un mapping 3D sobre el monumento con figuras históricas y contemporáneas de la cultura nacional. Entre ellas, apareció Flor de la V, quien se mostró conmovida en redes por este reconocimiento.

La conductora relató que vio el momento desde su camarín, mientras se preparaba para salir a escena en “Sex”. Un integrante del equipo de la obra le envió un video de su aparición en el mapping. Primero, aparecieron figuras históricas como el Papa Francisco, Diego Maradona, Enrique Pinti, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Moria Casán, Norma Aleandro, y otras más contemporáneas como Lali Espósito, Tini Stoessel, Trueno y la propia Flor.

“Vieron cuando te pasan esas cosas que no te esperás y te sorprenden completamente. Esta me dejó sin palabras. El viernes estaba en mi camarín de ‘Sex’, maquillándome para la función, y siguiendo los festejos del Obelisco porque iba a haber una gran celebración. En un momento, en medio de la función, me llega un mensaje de Eric, un chico que trabaja con nosotros en ‘Sex’, y me manda un video que me deja sin palabras. En medio de la celebración hubo un mapping donde empezaron a pasar imágenes”. contó De la V en un reel en Instagram, donde se la ve emocionada.

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>> Leer más: Flor de la V se despidió entre lágrimas de "Intrusos"

La emoción de Flor de la V

“Y aparezco yo. Se los digo y se me llenan los ojos de lágrimas porque no me lo esperaba. Es muy importante para mí. Lo primero que hice cuando volví a casa fue mostrarselo a mis hijos. Me hubiera encantado mostrárselo a mi mamá”, sumó.

“En estos noventa años han pasado tantas cosas en Argentina y una de las cosas importantes que sucedió tuvo que ver con el cambio cultural. Esto en otro momento no hubiera sucedido con una travesti, con una persona trans, ocupando ese lugar representativo de la cultura. Es algo que era impensado y que ahora sucede. No saben la emoción y la alegría que tengo. Estar al lado de tantas personas que admiro y respeto es una caricia para mi corazón”, cerró.

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