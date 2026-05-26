Actualizaron la foto de Lian Flores, el niño desaparecido en Córdoba hace más de un año

La nueva gráfica, incorporada por el Ministerio de Seguridad Nacional, se generó con Inteligencia Artificial a partir de fotos previas

Liam Flores, el niño que desapareció en febrero del 2025 en una localidad de Córdoba, sigue sin aparecer.

La foto de Lian Gael Flores , el niño de 3 años desaparecido desde el 25 de febrero de 2025 del patio de la casa donde vivía con sus padres y hermanos en la provincia de Córdoba,fue actualizada e incorporada al afiche de búsqueda que lanzó el Ministerio de Seguridad Nacional.

Así se informó a través de la resolución 467/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial tras una solicitud de la fiscalía que interviene en el caso y luego de obtenerse una nueva imagen generada mediante pericia forense.

Si bien el cambio de foto había sido implementado por las autoridades de la provincia de Córdoba tras la difusión de la imagen, no se había incluido en el afiche, mientras que, según se indicó, se utilizó Inteligencia Artificial para la creación de la imagen y se hizo a partir de fotografías previas con la intención de mostrar cómo podría verse Lian en la actualidad.

Recompensas por datos del niño

La Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, a cargo de María Virginia Miguel Carmona, lleva adelante la causa por la desaparición de Lian, ocurrida cuando estaba en una vivienda de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba. Con el cambio de la foto, se busca favorecer su reconocimiento en caso de que algún ciudadano aporte datos del menor.

En diciembre del año pasado, se dispuso la publicación y difusión de un afiche con la imagen del niño y el ofrecimiento de una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan dar con su paradero. La suma está compuesta por 20 millones del gobierno cordobés y otros 10 millones de la Nación.

En el documento original habíauna foto de Lian que fue sustituida tras el reciente informe de la fiscalía y en la nueva versión se reforzaron las características físicas del pequeño: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metro al momento de la desaparición.