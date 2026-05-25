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El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

La temperatura máxima rondaría los 18º y subiría levemente en los próximos días hasta llegar a 20º el viernes

25 de mayo 2026 · 23:05hs
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El tiempo en Rosario: martes con niebla, en la previa de un miércoles con más niebla

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 26 de mayo una temperatura máxima de 18º y abundante niebla, que se mantendría también el miércoles.

La madrugada del martes llega con vientos muy leves del sudoeste, un registro de 10º y niebla que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde se espera cielo ligeramente nublado con una máxima de 18º, y a la noche habría neblina con una marca de 12º.

El miércoles otra vez empezaría con niebla pero hacia la tarde se esperan vientos más fuertes que dejarían el cielo parcialmente nublado. La temperatura iría de 18º a 8º.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima de 19º y la mínima en ascenso, llegando a 10º.

Para el viernes hay previsiones de otro leve aumento de la temperatura, que estaría entre 20º y 21º, con cielo mayormente nublado.

El sábado habría nubosidad variable y se anuncia un descenso en las marcas, con 17º de máxima y 11º de mínima.

El domingo llegaría con pocos cambios, con un leve aumento de la máxima (18º) y una pequeña baja de la mínima (10º).

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