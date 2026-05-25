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Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Ambos ocupantes quedaron internados en Rosario, fuera de peligro

25 de mayo 2026 · 21:13hs
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Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un automóvil volcó y chocó contra una columna de alumbrado público en la noche de este lunes, cerca del límie entre Rosario y Pérez. Los dos ocupantes del auto fueron rescatados por personal de Bomberos y quedaron internados en Rosario, fuera de peligro.

Según indicaron familiares de las víctimas, una moto se habría cruzado en el trayecto del auto y al intentar esquivarla se produjo el accidente.

El choque se produjo en la noche de este lunes en Avenida de las Palmeras y Presidente Perón. El auto mordió el cordón de la vereda, volcó e impactó contra un poste de luz. Uno de los ocupantes quedó atrapado a la altura de las piernas, y ambos debieron ser socorridos por los bomberos voluntarios de Pérez, que acudieron junto a los Zapadores de Rosario, personal policial y paramédicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

"Dijeron que una chica en moto se cruzó y por desviarse chocaron contra la columna", contaron familiares de las víctimas, que añadieron que el conductor "volanteó y se comió la vereda" y precisó que eran trasladados al Hospital Centenario de Rosario.

Bomberos de Pérez confirmaron que "uno de los ocupantes atrapado en sus miembros inferiores" y añadió que ambos estaban "conscientes y fueron estabilizados por personal del Sies".

"Se escuchó la frenada primero y después el impacto", comentó un vecino, quien dijo que los ocuypantes del vehículo "estaban bien. Tuvieron que venir los bomberos a romper el auto para sacarlos, pero estaban asustados nada más, estaban bien, fue una desgracia con suerte".

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