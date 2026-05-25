Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

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25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego
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La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones
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Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos
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Federico Pastrana: "La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez"
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Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial
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Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida
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El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
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Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
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Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo
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Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN
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Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito
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Los almaceneros de Rosario advierten que "el consumo está en situación límite"
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La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento
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Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev
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Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido