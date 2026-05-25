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Giro en la causa por el crimen de Villa Amelia: hallan tres tiros en la cabeza del esposo de la víctima

Está internado en el Hospital Provincial de Rosario tras el incendio de su casa. La fiscalía reemplazó la hipótesis de un femicidio por la de un ataque a tiros contra la pareja cometido por un tercero

25 de mayo 2026 · 17:20hs
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Omar Gamarra está internado en el Hospital Provincial. Fue atacado junto a su esposa el viernes en Villa Amelia.

Omar Gamarra está internado en el Hospital Provincial. Fue atacado junto a su esposa el viernes en Villa Amelia.

La investigación del incendio del viernes a la tarde en una casa de Villa Amelia donde falleció una mujer de 65 años —según se comprobó más tarde a causa de un disparo en el pecho— dio un nuevo giro al constatarse que su esposo, internado con quemaduras, presentaba además tres heridas de arma de fuego en el cráneo. El hallazgo constatado en informes médicos volvió a modificar el curso de la pesquisa del crimen. Si bien sospechaba de un caso de femicidio, ahora la hipótesis es que se trató de un ataque cometido por una tercera persona.

Bajo esa presunción, la fiscal Noelia Navone retiró la custodia que pesaba sobre Omar Gamarra, de 70 años, quien está internado en grave estado en el Hospital Provincial de Rosario. Según indicó este lunes el Ministerio Público de la Acusación, el hombre presenta tres heridas de arma de fuego con proyectiles alojados en la cabeza, lo que descarta la idea de un posible ataque femicida seguido de un intento de suicidio. En la escena se hallaron doce vainas servidas calibre 22 corto pero no se encontró el arma.

>>Leer más: Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Así, a partir de ésta y otras tareas investigativas “se determinó que la hipótesis más concreta es la intervención de un tercero en el hecho”. El cambio de rumbo se dio a horas de que se presumiera un caso de femicidio tras detectarse que la mujer, María Esther Ramírez, no había fallecido a causa de las quemaduras sino con un disparo en el pecho. El informe de autopsia comprobó que esa fue la causa de muerte. También se constataron lesiones térmicas en el rostro y extremidades de la mujer.

El caso se descubrió el viernes pasado en una casa de Larrea al 200 de Villa Amelia, unos 30 kilómetros al sur de Rosario. La policía llegó al lugar alrededor de las 15, cuando los bomberos trabajaban para sofocar las llamas en el domicilio. Una hija de las víctimas, presente en el lugar, avisó que sus padres estaban dentro de la vivienda. Al extinguirse las llamas se encontró tendido en el piso a Gamarra, con sangre a un costado del rostro, y a su derecha a Ramírez, sin vida y con algunas quemaduras.

>>Leer más: Condenaron a prisión perpetua a una pareja por matar a un hombre para robarle en Villa Amelia

El hombre fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario, donde se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado. En un comienzo se sospechó de un accidente doméstico o la explosión de una garrafa. Pero el caso dejó de considerarse sólo un siniestro cuando los bomberos constataron que María Ester fue rociada con alcohol etílico, lo que provocó el incendio, y el médico forense encontró un disparo en el pecho de la mujer.

Los tiros y el arma

Luego de ese primer giro se descubrió que su esposo también había sido atacado a tiros por alguien que escapó del lugar, tras el hallazgo de heridas de arma de fuego en zona del cráneo. En la escena se levantaron doce vainas servidas calibre 22 corto que serán peritadas pero no se halló el arma. Se hicieron rastrillajes en los campos aledaños además del croquis, el secuestro de celulares y una reconstrucción del hecho, entre otras medidas ordenadas por la fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas a fin de esclarecer el crimen.

Tras el hecho, vecinos de la pareja comentaron que el hombre presentaba un mal estado general de salud desde hace un tiempo y no podía caminar, en tanto María Ester realizaba una vida activa en el pueblo y la veían cuando hacía las compras diarias.

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