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Escándalo con Luck Ra: un exparticipante de "La voz Argentina" lo acusó de incumplir una promesa

Michael Giménez, ex integrante del equipo del cantante cordobés, nunca lo invitó a participar de sus shows

26 de mayo 2026 · 16:43hs
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Luck Ra quedó envuelto en un escándalo con un ex participante de La Voz Argentina

Luck Ra quedó envuelto en un escándalo con un ex participante de La Voz Argentina

Aunque "La voz Argentina" finalizó hace ya varios meses, en las últimas horas salió a la luz un escándalo que involucra a uno de los jurados del programa. Un ex participante acusó al cantante cuartetero Luck Ra de no haber cumplido una promesa que le hizo durante las emisiones del reality.

Michael Giménez fue uno de los concursantes de "La voz Argentina 2025" y formó parte del equipo de Luck Ra. Giménez quedó eliminado durante la etapa de “Las Batallas”, cuando se enfrentó a Pablo Galve. En aquel momento, el artista cordobés expresó su deseo de conservar a ambos participantes dentro de su equipo, pero terminó eligiendo a Galve y dejó a Michael fuera de competencia.

Fue en ese contexto cuando, según denunció el ex participante, el jurado del programa le hizo una promesa que nunca terminó cumpliendo. “Hablando del Vélez quería invitarlos a los dos”, dijo Luck Ra en aquella gala de eliminación. Minutos después, el conductor del ciclo, Nico Occhiato, anunció: “¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!”.

El show estaba previsto para el 4 de octubre de 2025. Sin embargo, según relató el participante mendocino, aquella promesa nunca se concretó y él no fue convocado para presentarse en el recital.

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Qué dijo Michael Giménez

En una entrevista en Fuera de Lugar (El Siete Mendoza), el cantante mendocino expresó su malestar por la falta de palabra del artista cordobés. El ex participante relató que, tras la imposibilidad de salvar a ambos concursantes durante “Las Batallas”, Luck Ra les prometió que iban a cantar en su show en el estadio Vélez. Sin embargo, según aseguró Giménez, aquella propuesta nunca se concretó.

“Se acercaba la fecha y por ahí digo: ‘Che, no creo que ya nos llame’. Esta promesa quedó ahí, como en la nube volando”, confesó. Luego agregó: “Qué lindo hubiera sido si hubiese pasado”.

En ese momento, el conductor del programa mendocino salió en defensa del artista local. “Luck Ra, reivindicate con nuestro mendocino Michael Giménez, que acá en Mendoza es una estrella, es una figura. Llévatelo a Buenos Aires por lo menos a un show”.

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